„Tulsa King“ Staffel 3 Folge 10: Start vom Finale im Stream

Dwight „The General“ Manfredi kehrt zurück – härter, schlauer und mit neuen Gegnern im Nacken. Fans der Gangsterserie dürfen sich auf Nachschub freuen: Staffel 3 von „Tulsa King“ startet im September 2025. Wann das große Finale startet, verraten wir euch hier.
Start von „Tulsa King“ Staffel 3 Folge 10
Am 21. September 2025 könnt ihr euch auf neue Folgen von „Tulsa King“ freuen. Zehn Episoden lang begleitet ihr Stallone als Manfredi, und zwar jede Woche. Die dritte Season folgt einem wöchentlichen Turnus. Die zehnte Folge der Staffel startet am 23. November 2025 und trägt den Namen „Out Of Adventure“. Damit endet die dritte Staffel von „Tulsa King“. Alle Folgen findet ihr hier im Überblick:
Folge
Titel
Starttermin
1
Blood And Bourbon
21. September 2025
2
The Fifty
28. September 2025
3
Staring Down The Barrel
5. Oktober 2025
4
The G And The OG
12. Oktober 2025
5
Art Of War
19. Oktober 2025
6
Bubbles
26. Oktober 2025
7
On The Rocks
2. November 2025
8
Nothing Is Ever Over
9. November 2025
9
Covered In Rock
16. November 2025
10
Out Of Adventure
23. November 2025
Stallone kündigt Staffel 3 an und nennt erste Details
Bereits im September 2024 ließ Sylvester Stallone auf seinem Instagram-Kanal durchblicken, dass eine dritte Staffel der erfolgreichen Serie in Arbeit ist. Wenige Monate später ist es offiziell: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, der Streamingstart steht fest. Die Ankündigung folgt auf eine starke zweite Staffel, die beim Serienauftakt weltweit 5,4 Millionen Zuschauer anlockte – ein deutliches Signal an Paramount+.
Wer ist dabei?
Neben Stallone kommen weitere bekannte Gesichter aus dem „Tulsa King“-Universum zurück. Wir haben den bisherigen Cast für euch gelistet:
- Sylvester Stallone als Dwight „The General“ Manfredi
- Andrea Savage als Stacey Beale
- Martin Starr als Bodhi
- Max Casella als Armand Truisi
- Domenick Lombardozzi als Charles „Chickie“ Invernizzi
- Vincent Piazza als Vince Antonacci
- Jay Will als Tyson
- A.C. Peterson als Pete Invernizzi
- Garrett Hedlund als Mitch Keller
- Dana Delany als Margaret
- Chris Caldovino als Goodie Carangi
- Ritchi Cister als Caolan Waltrip
- Dashiell Connery als Clint
- Annabella Sciorra als Joanne
- Tatiana Zappardoni als Tina
Alle Staffeln von „Tulsa King“ im Stream
Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um die Serie vom „Yellowstone“-Schöpfer im Stream zu sehen:
- Paramount+: Staffel 1 und 2 sind im Angebot von Paramount+ verfügbar. Der Streaminganbieter ist die Hauptplattform der Serie.
- Prime Video: Auf Prime Video findet ihr die ersten beiden Staffeln im Stream – vorausgesetzt, ihr besitzt ein Paramount+-Abo. Zusätzlich könnt ihr die Folgen leihen und kaufen.