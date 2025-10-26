Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
„Tulsa King“ Staffel 3 Folge 7: Wann startet die neue Episode?

Coline Simoncelli
Coline Simoncelli,
3 min Lesezeit
Sylvester Stallone in Tulsa King.
Die Mafia-Serie vom „Yellowstone“-Schöpfer bekommt eine weitere Fortsetzung. (© Paramount+ / Bearbeitung GIGA)
Dwight „The General“ Manfredi kehrt zurück – härter, schlauer und mit neuen Gegnern im Nacken. Fans der Gangsterserie dürfen sich auf Nachschub freuen: Staffel 3 von „Tulsa King“ startet im September 2025. Alles zu den neuen Episoden erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Start von „Tulsa King“ Staffel 3 Folge 7
  2. 2.Stallone kündigt Staffel 3 an und nennt erste Details
  3. 3.Wer ist dabei?
  4. 4.Alle Staffeln von „Tulsa King“ im Stream

Start von „Tulsa King“ Staffel 3 Folge 7

Am 21. September 2025 könnt ihr euch auf neue Folgen von „Tulsa King“ freuen. Zehn Episoden lang begleitet ihr Stallone als Manfredi, und zwar jede Woche. Die dritte Season folgt einem wöchentlichen Turnus. Die siebte Episode der Staffel startet am 2. November 2025 und trägt den Namen „On The Rocks“. Das Finale findet ihr am 23. November. Demnach ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge

Titel

Starttermin

1

Blood And Bourbon

21. September 2025

2

The Fifty

28. September 2025

3

Staring Down The Barrel

5. Oktober 2025

4

The G And The OG

12. Oktober 2025

5

Art Of War

19. Oktober 2025

6

Bubbles

26. Oktober 2025

7

On The Rocks

2. November 2025

8

Nothing Is Ever Over

9. November 2025

9

Covered In Rock

16. November 2025

10

Out Of Adventure

23. November 2025

Stallone kündigt Staffel 3 an und nennt erste Details

Bereits im September 2024 ließ Sylvester Stallone auf seinem Instagram-Kanal durchblicken, dass eine dritte Staffel der erfolgreichen Serie in Arbeit ist. Wenige Monate später ist es offiziell: Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, der Streamingstart steht fest. Die Ankündigung folgt auf eine starke zweite Staffel, die beim Serienauftakt weltweit 5,4 Millionen Zuschauer anlockte – ein deutliches Signal an Paramount+.

Wer ist dabei?

Neben Stallone kommen weitere bekannte Gesichter aus dem „Tulsa King“-Universum zurück. Wir haben den bisherigen Cast für euch gelistet:

  • Sylvester Stallone als Dwight „The General“ Manfredi
  • Andrea Savage als Stacey Beale
  • Martin Starr als Bodhi
  • Max Casella als Armand Truisi
  • Domenick Lombardozzi als Charles „Chickie“ Invernizzi
  • Vincent Piazza als Vince Antonacci
  • Jay Will als Tyson
  • A.C. Peterson als Pete Invernizzi
  • Garrett Hedlund als Mitch Keller
  • Dana Delany als Margaret
  • Chris Caldovino als Goodie Carangi
  • Ritchi Cister als Caolan Waltrip
  • Dashiell Connery als Clint
  • Annabella Sciorra als Joanne
  • Tatiana Zappardoni als Tina
Paramount+: So funktioniert das Streaming-Angebot
Alle Staffeln von „Tulsa King“ im Stream

Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um die Serie vom „Yellowstone“-Schöpfer im Stream zu sehen:

  • Paramount+: Staffel 1 und 2 sind im Angebot von Paramount+ verfügbar. Der Streaminganbieter ist die Hauptplattform der Serie.
  • Prime Video: Auf Prime Video findet ihr die ersten beiden Staffeln im Stream – vorausgesetzt, ihr besitzt ein Paramount+-Abo. Zusätzlich könnt ihr die Folgen leihen und kaufen.

