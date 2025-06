TV-Apps: Kostenlos mit Tablet und Smartphone fernsehen

© nicoletaionescu via Getty Images / Bearbeitung: GIGA 1 / 7

TV-Apps bringen euch das Fernsehprogramm direkt auf euer Mobilgerät. So könnt ihr bequem im Schlafzimmer, in der Küche oder sogar in der Hängematte im Garten auf dem Smartphone fernsehen. Wir stellen euch hier die Fernseh-Apps vor, mit denen ihr euer iPhone, iPad, Android-Smartphone oder -Tablet in einen vollwertigen TV verwandeln könnt.

Video-on-Demand- und Streamingdienste wie Disney+, Prime Video, Netflix oder YouTube sind eine starke Konkurrenz zum klassischen linearen TV-Programm. Trotzdem zeigen aktuelle Trends, dass das gute alte Fernsehprogramm viele Fans hat. Das ist hierzulande vor allem dem breitgefächerten Programm zu verdanken, welches die frei-empfangbaren Sender bieten.

Wir geben euch einen Überblick über die verschiedenen TV-Apps, die im Google Play Store und Apple App Store verfügbar sind. Welche Inhalte ihr kostenlos nutzen könnt, was euch mögliche Premium- oder Bezahloptionen bringen sowie weitere Vor- und Nachteile der verschiedenen Apps erfahrt ihr hier.