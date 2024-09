Ubisoft hält Versprechen: Star Wars Outlaws behebt große Schwäche

Das Open-World-Game Star Wars Outlaws bietet Fans der Sci-Fi-Saga jede Menge spannende Schmuggler-Abenteuer – Verbesserungsbedarf gibt es aber trotzdem. Die Entwickler haben ein viel kritisiertes Feature jetzt mit einem Patch ins Visier genommen.

Update vom 12. September 2024:



Ubisoft hat Wort gehalten und einen umfangreichen Patch für Star Wars Outlaws veröffentlicht. Das Update für Version 1.1.2 knöpft sich unter anderem die frühen Stealth-Missionen vor und bringt Verbesserungen ins Spiel, die die Quests fairer und etwas einfacher machen.

Originalartikel vom 9. September 2024:

Star Wars Outlaws: Ubisoft will Stealth-Missionen verbessern

Julian Gerighty, der Creative Director von Star Wars Outlaws, hat die frühen Stealth-Abschnitte des Spiels als Schwäche identifiziert.



Laut Gerighty hat sich das Entwicklerteam von Ubisoft Massive Entertainment die Spielerdaten angesehen und ist dabei darauf gestoßen, dass die Instant-Fail-Schleichmissionen in der Wookie-Stadt Mirogana für besonders viel Frust sorgen.



Spieler werden in diesen frühen Missionen, sobald sie entdeckt werden, zu schnell und zu hart durch einen Game-Over-Screen bestraft.

In unserem Video gehen wir auf eine andere Schwäche von Star Wars Outlaws ein:

Gerighty gibt im Gespräch mit der Website Gamesradar zu Protokoll, dass das Entwicklerteam an diesen Missionen arbeiten und in näherer Zukunft einen Patch veröffentlichen wird, der sich diesem Problem annehmen wird. Dieser soll um den 17. September herum veröffentlicht werden.



Die Instant-Game-Overs sollen allerdings nichts komplett entfernt werden. Stattdessen will der Creative Director bei den Stealth-Quests an Stellschrauben drehen, die damit insgesamt fairer werden sollen und das Gesamterlebnis verbessern. (Quelle: Gamesradar)

Ubisoft nicht zufrieden mit neuem Open-World-Game

Dass die Entwickler auch nach dem Release noch an Star Wars Outlaws arbeiten, um das Spielerlebnis zu verbessern, dürfte viele Fans freuen.



Auch Ubisoft wird sich von den kommenden Patches einiges versprechen, denn bislang ist das Spiel hinsichtlich der Verkaufszahlen unter den Erwartungen geblieben – was sich wiederum zwischenzeitlich sogar in einem Wertverlust der Ubisoft-Aktie geäußert hat.

In unserem Test geben wir euch einen Überblick über unseren ersten Eindruck von Star Wars Outlaws:

