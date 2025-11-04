„Undercover im Seniorenheim“: Alles Wissenswerte zu Staffel 2

Euch hat Ted Danson als Detektiv gefallen? Dann könnt ihr euch auf eine Fortsetzung von „Undercover im Seniorenheim“ freuen. Der Netflix-Hit geht in die zweite Staffel.

Wann startet „Undercover im Seniorenheim“ 2?

Im November 2024 startete die erste Staffel von „Undercover im Seniorenheim“ auf Netflix. In acht Episoden haben wir Charles Nieuwendyk alias Ted Danson dabei verfolgt, wie er undercover im Altenheim auf die Jagd nach Dieben ging.

Jetzt warten neue Folgen der Serie auf euch: Ab Donnerstag, 20. November, streamt ihr „Undercover im Seniorenheim“ 2 auf Netflix. Alle acht Episoden stehen ab 9 Uhr zum Bingewatchen bereit. Damit ihr die Serie sehen könnt, braucht ihr ein kostenpflichtiges Netflix-Abo.

Den englischen Trailer zur ersten Staffel von „Undercover im Seniorenheim“ seht ihr in diesem Video:

Darum geht es in Staffel 2 von „Undercover im Seniorenheim“

Charles ermittelt wieder! Dieses Mal benötigt Jack Berenger seine Hilfe, denn der Präsident des Wheeler College wird bedroht und erpresst. Charles soll sich als Professor ausgeben und die Machenschaften am College aufdecken.

Während sich der Undercover-Ermittler auf Spurensuche begibt, lernt er Musikdozentin Mona kennen, die seine Welt gewaltig auf den Kopf stellt. Seit dem Tod seiner Frau hat Charles sich nicht mehr so von jemandem angezogen gefühlt. Ist Mona aber eventuell genau die Person, die den Präsidenten erpresst?

Diese Stars sind im Cast dabei

Die Hauptrolle des Undercover-Ermittlers übernimmt, wie schon in Staffel eins, Ted Danson. Danson kennt ihr vielleicht auch aus der Serie „The Good Place“ oder von „CSI: Vegas“. An seiner Seite ist dieses Mal Max Greenfield als College-Präsident. Greenfield war bereits in Serien wie „Modern Men“, „New Girl“ oder „The Neighborhood“ zu sehen.

Spannend: Charles und Mona fühlen sich nicht nur in der Serie zueinander hingezogen. Die Musikdozentin wird von Mary Steenburgen verkörpert, die keine Geringere als Ted Dansons Ehefrau ist. Steenburgen hat zuvor in Werken wie „Book Club“, „The Last Man on Earth“ oder „The Help“ mitgewirkt.