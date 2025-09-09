Unfassbar schlecht: Für diesen Film schämt sich Arnold Schwarzenegger auch 40 Jahre später noch

Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger hat viele Filme gedreht, aber nur einen davon nimmt er als Bestrafung wahr.

Mit Filmen wie Terminator und Predator hat Action-Star Arnold Schwarzenegger sich ein filmisches Denkmal gesetzt. In seiner Vita gibt es auch einige Ausfälle, die bei Presse und Publikum keinen besonders guten Eindruck hinterlassen, wie sein Auftritt als Mr. Freeze in Batman & Robin. Schwarzenegger selbst schämt sich aber für einen ganz anderen Film.

Schwarzenegger hasst diesen Barbarenfilm

Um den damaligen Hype um die beiden Conan-Filme mit Schwarzenegger mitzunehmen, wurde 1985 Red Sonja mit Brigitte Nielsen produziert. In dem Barbarenfilm von Regisseur Richard Fleischer spielt Schwarzenegger Lord Kalidor, einen schwertschwingenden Hünen. Bei Presse und Publikum ging das Fantasy-Abenteuer allerdings krachend unter (Quelle: Rotten Tomatoes).

Und auch bei Schwarzenegger hinterlässt der Film ein Schaudern. In einem Interview gibt er sogar zu, dass er Red Sonja für den schlechtesten Film hält, den er je gemacht hat. Und damit nicht genug: Er nutzt den Streifen sogar scherzhaft als Erziehungsmaßnahme für seine Kinder:

Wenn meine Kinder aus der Reihe tanzen, werden sie auf ihr Zimmer geschickt und gezwungen, sich zehnmal Red Sonja anzusehen. Ich hatte nie allzu große Probleme mit ihnen. (Quelle: The Independent

Falls ihr Red Sonja übrigens bisher verpasst habt, dann könnt ihr den Film bei folgenden Streaminganbietern nachholen:

2025 feiert Red Sonja ein Kino-Comeback

Obwohl Red Sonja kein Erfolg vergönnt war, erscheint 2025 ein Remake mit der Schauspielerin Matilda Lutz in der Hauptrolle der jungen Kämpferin. Ob diese Neuauflage besser von Presse und Publikum aufgenommen wird, muss sich noch zeigen. Der erste Trailer erzeugt allerdings überwiegend negative Reaktionen (auf YouTube ansehen).