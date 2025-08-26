Verrückt, was Spotify alles kann – 14 versteckte Features für Musikfans

Spotify bietet viele versteckte Funktionen, die das Musikerlebnis verbessern.© IMAGO / Westend61 / Bearbeitung GIGA 1 / 15

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Der Streaming-Dienst Spotify ist der tägliche Begleiter für Musik-Freunde oder Anhänger des gesprochenen Worts in Form von Podcasts. Mit einigen Tricks kann man das Hörerlebnis bei Spotify noch besser gestalten und alles aus dem Musik-Dienst herausholen.

Die Bedienung von Spotify ist im Prinzip einfach. Man benötigt lediglich einen Account, startet die App oder loggt sich im Browser ein und sucht sein Lieblings-Lied heraus, startet eine Playlist oder lässt sich von den Musik-Vorschlägen leiten. Doch mit einigen Handgriffen wird der musikalische Genuss noch besser.