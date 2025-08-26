Verrückt, was Spotify alles kann – 14 versteckte Features für Musikfans

Der Streaming-Dienst Spotify ist der tägliche Begleiter für Musik-Freunde oder Anhänger des gesprochenen Worts in Form von Podcasts. Mit einigen Tricks kann man das Hörerlebnis bei Spotify noch besser gestalten und alles aus dem Musik-Dienst herausholen.
Die Bedienung von Spotify ist im Prinzip einfach. Man benötigt lediglich einen Account, startet die App oder loggt sich im Browser ein und sucht sein Lieblings-Lied heraus, startet eine Playlist oder lässt sich von den Musik-Vorschlägen leiten. Doch mit einigen Handgriffen wird der musikalische Genuss noch besser.
Datenvolumen schonen
Wer viel unterwegs ist, sollte die Lieder bei Spotify herunterladen, anstatt sie aus dem Internet zu streamen. Das spart zum einen das Datenvolumen und zum anderen verhindert man so öde Pausen, falls es gerade keinen Internetempfang gibt. Alle gespeicherten Inhalte findet man, wenn man in der Bibliothek oben den entsprechenden Filter setzt.
Spotify-App hängt?
Manchmal streikt die Spotify-App, wenn die Internetverbindung sehr schlecht ist. Auch Lieder für die Offline-Wiedergabe kann man so nicht aussuchen, da das Menü nicht reagiert. Das kann man verhindern, indem man kurz den Flugmodus aktiviert und somit die Datenverbindung am Smartphone oder Tablet komplett deaktiviert. Dann schaltet auch die Benutzeroberfläche in den Offline-Modus und ihr könnt den gewünschten Download-Track schnell finden.
Einzelne Lieder herunterladen
Die Download-Funktion steht nur für gesamte Alben, Wiedergabelisten oder andere Song-Pakete zur Verfügung. Manchmal möchte man jedoch nur ein einzelnes Lied speichern und nicht die anderen Tracks aus der gleichen Liste. Dafür bietet Spotify keine Funktion. Ihr könnt das aber umgehen, indem ihr den bestimmten Track einfach in eine neue Wiedergabeliste einfügt. Dafür reicht bereits ein einzelnes Lied.
Sound-Qualität ändern
Je nachdem, ob man unterwegs Datenvolumen sparen will oder Musik so gut wie möglich anhören will, lässt sich die Wiedergabequalität in Spotify ändern. Steuert dafür die Einstellungen an und scrollt herunter bis zum Abschnitt „Audioqualität“. Dort könnt ihr die Qualitätsstufen getrennt für die Wiedergabe im WLAN und in mobilen Daten ändern. Für unterwegs könnt ihr zusätzlich die automatische Qualitätsanpassung auswählen, die sich nach der Stärke der aktuellen Internetverbindung richtet.
Spotify-Equalizer
Die Spotify-App hat zudem einen Zugriff auf einen Equalizer. So könnt ihr die Klangqualität nach dem gewünschten Genre ausrichten. Steuert hierfür die Einstellungen der Streaming-App an, scrollt herunter zum Abschnitt „Audioqualität“ und ruft den „Equalizer“-Bereich auf. Hier könnt ihr aus einer der vorgegebenen Klangoptionen auswählen.
Mini-Videos ausschalten
Bei manchen Tracks spielt die Spotify-App ein kleines Musik-Video im Wiedergabefenster ab. Falls euch das stört oder ihr generell lieber nur das Cover sehen wollt, schaltet die Option aus. Dafür deaktiviert ihr die Einstellung „Canvas“.
Konzert-Termine sehen
Bei all den Konzerten und Touren in Deutschland verliert man leicht den Überblick. Spotify informiert euch darüber, wenn ein Künstler bei euch in der Nähe ein Konzert spielt. Läuft ein Lied, scrollt ihr im Wiedergabefenster nach unten. Dort findet ihr zunächst die „Informationen zum Künstler“ mit einer kurzen Biografie. Darunter gibt es den Abschnitt „Live-Events“ mit anstehenden Tour-Terminen. Mit dem Shortcut könnt ihr euch direkt zu einem Ticket-Anbieter weiterleiten lassen.
Playlist für Konzerte in der Nähe
Um sich auf die anstehenden Events in der Nähe einzustimmen, bietet Spotify auch eine passende Playlist. Dort sind Songs von Künstlern gesammelt, die in absehbarer Zeit einen Tour-Stopp bei euch in der Nähe machen werden.
Spotify-Suche verfeinern
Die Spotify-Suchfunktion spuckt euch nicht die richtigen Ergebnisse aus? Dann könnt ihr Suchoperatoren nutzen, die die Ergebnisse eingrenzen. Nutzt dafür diese Begriffe, gefolgt von eurer Eingabe:
- year: Sucht nur nach Ergebnissen, die in dem Jahr veröffentlicht wurden („year:2001 rammstein“ findet zum Beispiel die Songs vom 2001 veröffentlichten Album „Mutter“ sowie einige Cover-Songs anderer Interpreten)
- genre: (genre:metal hate)
- label: (label:rookies&kings)
- artist: (artist:queen)
- album: (album:live)
- track: (track:liebe ärzte)
Man kann die Operatoren auch kombinieren, indem ihr + zwischen die Anfragen schreibt. Mit „-“ schließt ihr bestimmte Ergebnisse aus, etwa mit einer Anfrage wie „year:2001 track:mutter -rammstein).
Bei Spotify mitsingen
In Spotify könnt ihr auch mitsingen oder erfahren, ob ihr die Texte richtig versteht. Wischt im Wiedergabefenster der Spotify-App einfach nach oben. Dann wird der Song-Text angezeigt. Tippt ihr auf das Feld, seht ihr einen größeren Textausschnitt. Der aktuell gesungene Part wird farblich markiert.
Übergänge ändern
Der Klanggenuss steht und fällt oft mit dem Übergang zwischen zwei Liedern. Besonders bei Live-Songs stört eine kurze Pause gewaltig. In der Spotify-App kann man die „Crossfade“-Option für einen nahtlosen Übergang aktivieren. Steuert dafür die Einstellungen an und schaltet die Funktion „Nahtlose Wiedergabe“ ein. Danach könnt ihr per Regler selbst die Sekunden für den Übergang von einem Lied zum nächsten auswählen.
Einschlafen mit Spotify
Manchmal möchte man mit seinem Lieblings-Podcast oder entspannter Musik einschlafen. Spotify eignet sich dabei als Einschlaf-Hilfe und bietet eine Timer-Funktion an. Diese versteckt sich etwas: Im Wiedergabefenster tippt ihr rechts oben auf die drei Punkte, danach wählt ihr die „Sleeptimer“-Option aus. Stellt hier ein, nach wie vielen Minuten die App automatisch ausgeschaltet werden soll.
Aufstehen mit Spotify
Am nächsten Morgen könnt ihr euch dann wieder von euren Lieblingsliedern wecken lassen. Spotify selbst bietet jedoch keine eigene Weckerfunktion, daher müsst ihr hierfür einen kleinen Umweg gehen. Android-Nutzer greifen auf die „Uhr“-App von Google zu. Über die „Wecker“-Option tippt auf das Feld zum Ändern des Wecktons. Hierüber kann man die Wecker-App mit Spotify verbinden. Beim iPhone funktioniert das leider nicht.
Eigene Songs hinzufügen
Einige Songs findet man nicht in der Bibliothek von Spotify. Diese Tracks könnt ihr aber trotzdem hinzufügen, damit ihr sie in der Spotify-App anhören könnt. Dafür speichert ihr die Song-Dateien zunächst in einem Format wie MP3 auf dem Gerät. In den Spotify-Einstellungen aktiviert ihr dann die Option „Aktiviere Audiodateien auf diesem Gerät“. Spotify erkennt die Lieder auf dem Smartphone automatisch und fügt sie der Bibliothek im Ordner „Lokale Dateien“ als Playlist hinzu. Damit die Lieder richtig angezeigt werden, solltet ihr sicherstellen, dass Daten wie der Titel und der Interpret korrekt gespeichert sind. Bei MP3-Dateien geht das mit einem Tag-Editor.