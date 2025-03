Der Graf kommt zurück: Neue Termine für Unheilig-Tour 2026 & neues Album angekündigt

Nach über 9 Jahren Pause kehrt „Der Graf“ zurück. Die Tour-Termine für 2025 waren schnell ausverkauft. Es gibt aber Nachschlag. 2026 wird Unheilig weitere Konzerte spielen. Der Vorverkauf beginnt in Kürze.

Unheilig live 2026: Wann beginnt der Vorverkauf?

Die Comeback-Konzerte für 2025 sind ausverkauft. Für das nächste Jahr gibt es aber neue Chancen, den Grafen live zu sehen. Der offizielle Ticket-Vorverkauf startet am kommenden Mittwoch, den 12. März. Wer sich nicht mit allen anderen Fans in die Warteschlange bei den Ticket-Shops einreihen will, sollte den Newsletter bei unheilig.com abonnieren (hier ansehen). Darüber kann man bereits 24 Stunden vorher, als in der Nacht von Montag, dem 10. März auf Dienstag, den 11. März ab 0:01 Uhr, an die Tickets kommen.

Die Ankündigung für die Tour 2026 gab es vom Grafen persönlich in seinem Instagram-Kanal:

Unheilig Tour 2026: Termine & Städte

2026 wird es einige Open-Air-Auftritte geben. Anders als bei den ersten Tour-Stopps gibt es dann auch Konzerte in Österreich und Schweiz. Wo und wann findet die Unheilig-Tour 2026 statt? Das sind die Orte und Termine:

05.06.2026 Saarbrücken, Saarlandhalle

06.06.2026 Tettnang am Bodensee, Schlossplatz

07.06.2026 Bern, Festhalle (Schweiz)

13.06.2026 Berlin, Parkbühne Wuhlheide

20.06.2026 Mönchengladbach, Sparkassenpark

26.06.2026 Graz, Freiluftarena (Österreich)

27.06.2026 Clam, Burg Clam (Österreich)

29.08.2026 Dresden, Filmnächte am Elbufer

Gibt es noch Tickets für Unheilig 2025?

Für die ersten Comeback-Konzerte gibt es keine Karten mehr im freien Vorverkauf. Der Graf sagt selbst:

„Die letzten Termine waren in rasender Geschwindigkeit ausverkauft.“ Der Graf bei Instagram

Bei Eventim könnt ihr euch lediglich auf eine Warteliste setzen lassen. Sollten Tickets doch noch in den Verkauf gehen, werdet ihr per E-Mail darüber informiert. Das könnten zum Beispiel Tickets sein, die von anderen Fans nach der Bestellung doch nicht bezahlt wurden. Manchmal werden auch einige Wochen vor dem eigentlichen Konzert noch einige Kontingente freigeschaltet, wenn der genaue Bühnenaufbau feststeht (Termine bei Eventim ansehen).

Bei Konzert-Tickets aus anderen Quellen solltet ihr generell vorsichtig sein. Auf Portalen wie Kleinanzeigen gibt es zwar manchmal Karten, allerdings sind hier auch immer wieder Betrüger unterwegs. Bei Privatverkäufern besteht also die Gefahr, dass ihr keine oder ungültige Eintrittskarten erhaltet und euer Geld verliert. Es gibt auch Wiederverkaufsplattformen wie Viagogo oder Ticketbande. Das sind keine Verkäufer, die Tickets von den Veranstaltern bekommen. Auch hier gibt es hin und wieder Berichte von ungültigen Tickets. Zudem sind die Karten bei solchen Plattformen oft stark überteuert.

Was ist mit Unheilig passiert? Kommt ein neues Album?

2014 kündigte "Der Graf" das Ende von Unheilig an, weil er sich aus dem Musikgeschäft zurückziehen wollte. 2016 folgte die Abschiedstournee, danach wurde die Band offiziell aufgelöst. „Der Graf“ zog sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Seitdem gibt es keine neuen Songs oder Auftritte mehr. 2025 hat die Pause endlich ein Ende und es wird ein Comeback mit mehreren Konzert-Terminen geben. Auch ein neues Album ist geplant, soll aber erst 2026 erscheinen.

Zur Einstimmung auf die anstehenden Tour-Termine könnt ihr hier die Hits von Unheilig streamen:

