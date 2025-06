Verdiente 4,8 Sterne und 50 % Rabatt auf Amazon: Dieses Kartenspiel sollte jeder haben

Als Kind kennen und lieben gelernt

Wenn ich an „Skip-Bo“ denke, denke ich stets an die Sommerferienzeit, als ich noch zur Realschule ging. Meist verbrachte ich mehrere Wochen bei meinem Vater, manchmal gemeinsam mit meinem Cousin. Und wir schlugen uns die warmen Nächte mit zahllosen Partien „Skip-Bo“ um die Ohren. Dabei gab es Snacks, gute wie lustige Gespräche und wir hörten Musik. Das war einfach wahnsinnig schön und unbedarft.



Wir schrieben zwar Punkte auf, endeten aber meist erst dann, wenn die letzte Nacht vor Ferienende anbrach und dann gab es einen großen Gesamtsieger. Zudem integrierten wir die eine oder andere Hausregel. Wer zu Beginn einer Partie beispielsweise die Karten ausgeben musste, hob vorher vom gesamten Stapel eine Anzahl an Karten ab und verteilte sie. Wenn es genau aufging und wir alle genügend Karten erhielten, ohne, dass nachgezogen werden musste oder zu viele Karten gezogen wurden, winkten Extrapunkte. Die gab es wirklich selten, aber was habe ich mich gefreut, wenn ich es doch einmal schaffte.



Auch heute spiele ich „Skip-Bo“ noch sehr gerne, wenn auch lange nicht mehr so häufig wie früher. Aber gerade bei diesem Kartenspiel bin ich wirklich froh darüber, dass es all die Jahre überdauerte und immer noch in jedem Geschäft mit Spielesortiment zu finden ist.



Legt es euch unbedingt zu, wenn ihr „Skip-Bo“ noch nicht kennt. Einmal gespielt, landet es sicher immer wieder auf eurem Tisch.