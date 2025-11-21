Vergesst Amazon: Vodafone lockt mit spektakulärer Film-Aktion

Nur für wenige Tage.

Vodafone startet eine besondere Aktion für seine GigaTV-Kunden: 99 Filme lassen sich über die hauseigene Plattform für jeweils 99 Cent leihen. Die Bandbreite reicht von aktuellen Blockbustern bis hin zu beliebten Kinderfilmen.

Vodafone: 99 Filme für 99 Cent

Die Vodafone-Auswahl umfasst 99 Filme, darunter Titel wie „Jurassic World: Die Wiedergeburt“, „M3GAN 2.0“, „Magic Mike – The Last Dance“ und das Reboot von „Drachenzähmen leicht gemacht“. Alle stehen allerdings nur vom 28. bis 30. November 2025 zur digitalen Leihe bereit (Quelle: Vodafone). Eine dauerhafte Nutzung danach ist nicht möglich.

„Fifty Shades of Grey“, „Gladiator“, „King Kong“ oder „House of Gucci“ gehören ebenso zum beworbenen Filmkatalog wie Familienunterhaltung („Tom & Jerry“, „Die Addams Family 2“) und deutsche Produktionen („Berlin Alexanderplatz“, „Die Geschichte der Menschheit: leicht gekürzt“). Bei dieser Vielfalt dürfte für nahezu jeden Geschmack etwas dabeisein.

Vodafones GigaTV ist ein Fernsehen über Internet oder Kabel, das 9,99 Euro in den ersten sechs Monaten kostet, danach sind es 14,99 Euro. Es fallen einmalige Anschlusskosten von 49,99 Euro und Versandkosten in Höhe von 9,99 Euro für die Hardware an. Optional gibt es zusätzliche Pakete wie Netflix, die den Preis erhöhen.

Kein Abo, keine Werbung, kein Haken

Das Angebot richtet sich exklusiv an Vodafone-Kunden mit aktivem GigaTV-Zugang. Im Gegensatz zu anderen Plattformen erfordert die Aktion kein Premium-Abo, keine Registrierung bei Drittanbietern und keine Folgekosten. Laut Vodafone lassen sich die Filme direkt über GigaTV aufrufen und streamen.

Wer ohnehin GigaTV nutzt, kann sich an drei Tagen im November unkompliziert mit einem breiten Filmangebot versorgen. Das geht zu einem Preis, der derzeit kaum zu unterbieten ist.

