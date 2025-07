Vergesst das iPhone 17: Diese Apple-Ankündigung interessiert jetzt nicht nur Smartphone-Fans

Diese Ankündigung macht sogar iPhone-Fans kurz sprachlos – und hat nichts mit einem Handy zu tun.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Während alle Welt gespannt aufs iPhone 17 wartet, überrascht Apple plötzlich mit einer ganz anderen Ankündigung – und trifft damit die Herzen eingefleischter Serienjunkies. „Ted Lasso“ kehrt offiziell mit Staffel 4 zurück. Nach monatelanger Funkstille gibt es jetzt ein erstes Bild, ein kurzes Video – und damit die eindeutige Bestätigung: Die Kultserie lebt weiter.

Anzeige

Ted Lasso Staffel 4: Apple zeigt erstes Bild – und Fans rasten aus

Was lange Zeit wie ein abgeschlossenes Kapitel wirkte, bekommt nun doch eine Fortsetzung: Ted Lasso Staffel 4 ist offiziell in Produktion. Das hat kein Geringerer als Apple-CEO Tim Cook persönlich über X (ehemals Twitter) verraten. Zusammen mit einem ersten Szenenbild und einem kurzen Teaser-Clip sorgt er damit für ein kleines Erdbeben unter Apple-TV+-Fans.

Auf dem neuen Bild sind altbekannte Gesichter zu sehen: Ted (Jason Sudeikis), Rebecca, Keeley und Leslie sitzen bei einem gemütlichen Abendessen zusammen – und das nicht etwa in London, sondern in den USA. Genau genommen dürfte die Szene sogar in Kansas City spielen, wo die Dreharbeiten laut Apple offiziell gestartet sind.

Anzeige

Back to the Roots: Staffel 4 beginnt wohl in den USA

Ein genauer Release-Termin für die neuen Folgen steht noch aus. Wenn man aber bedenkt, dass die Produktion gerade erst begonnen hat, dürfte ein Start irgendwann im nächsten Jahr realistisch sein. Spannend: Während sich die bisherigen Staffeln vor allem in Großbritannien abspielten, scheint Staffel 4 einen anderen Weg einzuschlagen – zurück in Teds Heimatland.

Schon das Ende von Staffel 3 hatte angedeutet, dass Ted wieder zurück in die USA geht. Gut möglich also, dass die vierte Staffel genau dort anknüpft. Allerdings soll später aber auch in London gedreht werden.

Die Gerüchteküche brodelt bereits: Angeblich soll Ted eine neu gegründete Frauenmannschaft übernehmen. Ein Move, der perfekt zur inklusiven und herzerwärmenden Grundstimmung der Serie passen würde. Das würde auch erklären, warum Rebecca, Keeley und Leslie plötzlich mit am Grill sitzen – möglicherweise, um Ted für das neue Projekt zu gewinnen.

Anzeige

Apple begeistert mit Ankündigung – nicht nur etwas für iPhone-Fans

Ob Technik-Nerd, Sportfan oder einfach Serien-Liebhaber: Mit dieser Ankündigung überstrahlt Apple sein eigenes iPhone 17 – zumindest kurzzeitig. Wer hätte gedacht, dass „Ted Lasso“ nach dem emotionalen Finale vor zwei Jahren noch einmal zurückkehrt? Eins ist sicher: Die Vorfreude ist groß – und Apple TV+ hat sich damit frühzeitig einen der größten Streaming-Trümpfe fürs nächste Jahr gesichert.