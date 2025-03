Vergesst Der Herr der Ringe: Die beste Fantasy-Serie auf Amazon Prime feiert Comeback

Diese Woche startet die dritte Staffel von Das Rad der Zeit auf Amazon Prime Video, die vermutlich beste Fantasy-Serie, die ihr derzeit schauen könnt. Dagegen hat auch Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht keine Chance.

Das Rad der Zeit: Staffel 3 startet bei Amazon

Wenn es um große Fantasy-Serien geht, dann denken viele sofort an Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht auf Amazon Prime Video. Die südhaft teure Serie kommt allerdings ziemlich durchwachsen beim Publikum an. Ganz anders: Das Rad der Zeit (OT: Wheel of Time). Am 13. März startet die dritte Staffel auf Amazon Prime Video, der perfekte Zeitpunkt, um jetzt noch einzusteigen:

Das Rad der Zeit basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Robert Jordan und wird seit 2021 von Amazon als Serie produziert. Die ersten beiden Staffeln erfreuen sich dabei vor allem bei der Presse großer Beliebtheit. So bringt es die zweite Staffel auf einen positiven Kritiker-Score von 86 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes). Das Empire Magazine schreibt über Season 2:

Die Darsteller scheinen sich jetzt wohler zu fühlen, und die Einsätze werden immer höher in einer intelligenten Adaption, die lohnende Risiken eingeht, aber dennoch das beibehält, was Fans an den Büchern lieben.

Das Rad der Zeit wächst mit jeder Staffel

Beim Publikum gewinnt die Fantasy-Serie allerdings auch immer mehr Zustimmung. So konnte sich Das Rad der Zeit von Staffel 1 zu Staffel 2 um 20 Prozent positive Reviews verbessern. So bewerten derzeit 80 Prozent aller Zuschauer die Serie positiv. Von solchen Werten kann Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht derzeit nur träumen.

Es bleibt natürlich abzuwarten, ob die dritte Staffel ähnlich gut oder sogar noch besser abschneiden wird. Feststeht aber, wer große Fantasy-Epen liebt, der sollte Das Rad der Zeit auf jeden Fall auf dem Schirm haben.

