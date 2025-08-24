Vergiss Netflix & Kino: Dieses Fantasy-Buch hat mich viel mehr gefesselt

Ich wusste nicht einmal, dass ich unbedingt ein Fantasy-Buch mit Superhelden lesen will.



Ein Erfahrungsbericht von Marina Hänsel

Ihr solltet alle den Roman Ganz gewöhnliche Monster (bei Amazon ansehen) lesen, oder wie er auf Englisch heißt: Ordinary Monsters von J. M. Miro. Ihr wolltet vielleicht nie über viktorianische Horror-X-Men-Kinder lesen, aber wenn ihr einmal angefangen habt, werdet ihr wahrscheinlich nicht aufhören können. Zumindest war es bei mir so.

Ganz gewöhnliche Monster – Dunkle Talente: Roman (Die "Dunkle Talente"-Reihe, Band 1)

Ganz gewöhnliche Monster ist eine Superhelden-Trilogie mit viel Blut, Dreck und Herz

Ich bin nicht einmal ein Fan von Fantasy-Büchern, die in unserer Welt spielen – oder in einer alternativen Realität, die an unsere Welt in den letzten 500 Jahren erinnert. Trotzdem hat mich Ganz gewöhnliche Monster von J. M. Miro von der ersten Seite an überzeugt.

In Ganz gewöhnliche Monster betretet ihr ein alternatives England Ende des 19. Jahrhunderts. Ihr begleitet zunächst eine Dienstmagd auf der Flucht, die in einem Zugwaggon eine tote Frau und ein Baby entdeckt, dessen Haut leuchtet. Nach und nach wird jedoch klar: Dieses Baby ist nicht die einzige Person auf der Welt mit besonderen Fähigkeiten.

Eine geheime Organisation sucht und findet jene Kinder mit diesen besonderen Talenten, doch auch ein nebliges Monster hat die Fährte aufgenommen: Neben der schieren Brutalität der Welt des 19. Jahrhunderts taucht ihr auch in ein Reich voller Magie und düsterer Geheimnisse ein, begleitet von fantastischen und sympathischen Charakteren, die euch alsbald ans Herz wachsen werden.

Ich kann die englische Originalversion nur empfehlen:

Ordinary Monsters (Talents, 1)

Große Empfehlung für Fantasy- und X-Men-Fans

Mich erinnert Ganz gewöhnliche Monster besonders an X-Men, aber auch an die Welten von Charles Dickens: England ist ein brutaler, gnadenloser Ort und das Leid einiger Charaktere in dem Buch ist zuweilen schwer zu ertragen. Hier geht es nicht um strahlende Helden, sondern um Menschen, die anders sind – und deren einzige Chance deshalb eine geheime Gesellschaft zu sein scheint.

Die Dunkle-Talente-Reihe soll drei Bücher umfassen, wobei die ersten beiden bereits auf dem Markt sind – der zweite Teil aber bisher nur auf Englisch. Die deutsche Übersetzung soll jedoch schon am 13. August 2025 erscheinen.