Verpasst keinen Touchdown! NFL Gamepass 2025/26 bringt euch alle Spiele – hier gibt’s die Details

Die nordamerikanische American-Football-Profiliga NFL geht in die neue Spielzeit. Auch in dieser Saison könnt ihr in Deutschland wieder alle Spiele der NFL live im Stream verfolgen. Möglich macht dies der NFL-Gamepass. Kosten, Angebot und alle Inhalte findet ihr hier im Überblick. In Deutschland bekommt man den Zugang zum Gamepass über DAZN.
Das enthält der NFL Game Pass
Mit dem Gamepass haben Football-Fans Zugang zu allen Spielen der Saison live und in voller Länge. Wer nicht die Nächte wachbleiben will, kann alle Partien auch zeitversetzt ansehen. Im Gamepass sind zudem die Zusammenfassungen sowie alle Übertragungen der Play-offs und des „Super Bowls“ 2026 enthalten.
NFL Gamepass 2025/26: Kosten und Inhalte im Überblick
Den „Football“-Pass gibt es in diesem Jahr in den Optionen Season-Pro- und Season-Pro-Ultimate sowie Weekly-Pro und Weekly-Pro-Ultimate. Das sind die Kosten, Inhalte und Unterschiede im NFL-Gamepass:
Feature
Season Pro Ultimate
Season Pro
Weekly Pro Ultimate
Weekly Pro
Kosten
209,99 Euro
189,99 Euro
21,99 Euro
18,99 Euro
Zugangsdauer
Bis 31. Juli 2026
Bis 31. Juli 2026
7 Tage ab Buchung
7 Tage ab Buchung
Inhalte
Alle Spiele live und auf Abruf, inkl. RedZone, Playoffs und Super Bowl
Alle Spiele live und auf Abruf, inkl. RedZone, Playoffs und Super Bowl
Alle Spiele in den nächsten 7 Tagen live
-
Multiview
Bis zu 4 Spiele parallel schauen
-
Bis zu 4 Spiele parallel schauen
-
Gleichzeitige Streams
Bis zu 5 Geräte mit 2 IP-Adressen
Bis zu 2 Geräte mit 1 IP-Adresse
Bis zu 5 Geräte mit 2 IP-Adressen
Bis zu 2 Geräte mit 1 IP-Adresse
Qualität
HDR und Dolby 5.1. Surround bei ausgewählten Spielen
Full HD
HDR und Dolby 5.1. Surround bei ausgewählten Spielen
-
Kommentar
Mit original US-Übertragung
Mit original US-Übertragung
Mit original US-Übertragung
Mit original US-Übertragung
Download-Funktion
Offline-Modus
Offline-Modus
Offline-Modus
Offline-Modus
Stream außerhalb Deutschlands
In über 200 Ländern weltweit
In über 200 Ländern weltweit
In über 200 Ländern weltweit
In über 200 Ländern weltweit
Weitere Extras
20 % Rabatt im NFL-Shop, exklusive Verlosungen von Tickets für NFL International Games, alternative Feeds wie TNF Prime Vision mit Next Gen Stats, ManningCast und mehr
-
alternative Feeds wie TNF Prime Vision mit Next Gen Stats, ManningCast und mehr
-
Anmeldung Schritt für Schritt
- DAZN-Website oder App öffnen und den Bereich „NFL Game Pass“ wählen.
- Registrieren – es wird ein DAZN-Konto benötigt.
- Wählt das gewünschte Abo‑Modell (Season Pro oder Ultimate).
- Bezahlen per Kreditkarte oder PayPal (DAZN-üblich).
- Bestellung abschließen.
- Login auf unterstützten Geräten und Losstreamen.
NFL Gamepass 2025/26: Das ist im Preis enthalten
Wer keine Minute Football-Action in der laufenden „Regular Season“, den anstehenden Play-offs und vom „Super Bowl“ verpassen will, muss den „Season Pro“-Zugang buchen. Dieser kostet für die gesamte Season 189,99 Euro. Mit dem „Ultimate Upgrade“ bekommt man weitere Extras wie mehr gleichzeitige Streams, Rabatte im NFL-Shop und die Chance auf Tickets für die International-Games wie das Spiel in Berlin.
Daneben gibt es ein abgespecktes Abo, mit dem man den Zugang für 7 Tage buchen kann. Auch hier gibt es eine Pro- und eine erweiterte Pro-Ultimate-Version.
NFL Gamepass 2025/26: Wie bezahlen?
Als Bezahlmethoden stehen für den „NFL Gamepass“ die üblichen Bezahlmethoden für DAZN zur Verfügung. Das heißt, ihr könnt das Abo unter anderem mit Kreditkarte (VISA, MasterCard, American Express), PayPal oder Geschenkkarten bezahlen. Die Übertragungen kann man mit seinem DAZN-Account in jedem Browser ansehen. Die Gamepass-Option muss zusätzlich gebucht werden. Ohne Gamepass kann man mit einem Unlimited- oder Super-Sports-Abo bei DAZN einzelne Spiele pro Spieltag verfolgen.
Dazu gibt es für Smartphones und Tablets (Android & iOS) sowie für Amazon Fire TV (Stick), Chromecast, PS5, PlayStation 4, die Xbox One und verschiedene Smart-TV-Geräte von LG und Samsung eine App für den Gamepass.
American-Football-Fans mit einem technisch gut ausgestatteten Haushalt sehen die Übertragungen auf maximal 5 Geräten und 2 unterschiedlichen IP-Adressen gleichzeitig, wenn man die „Ultimate“-Option hat. Mit dem Pro-Abo können 2 Geräte gleichzeitig einschalten.
Noch mehr Live-Football gibt es bei DAZN
American-Football-Fans in Deutschland werden auch in der Saison 2025/26 mit vielen Live-Übertragungen verwöhnt. Wer den „NFL Gamepass“ nicht buchen will, kann auch bei DAZN viele Spiele live sehen. Im Free-TV zeigt zudem RTL jede Woche Spiele live. Zum Saison-Auftakt gibt es die Live-Übertragung der NFL im Free-TV beim Hauptsender RTL. Daneben wird es in den kommenden Wochen Live-NFL-Spiele beim kleineren Sender „Nitro“ und exklusiv online über RTL+ geben.