Verschollenes Video zeigt Henry Cavill als James Bond – wird der Fan-Wunsch wahr?

Ein uraltes Casting-Video ist im Netz aufgetaucht, das Ex-Superman Henry Cavill zeigt, wie er sich für die Rolle als James Bond bewirbt. Filmfans wünschen sich schon lange, dass Cavill den berühmten Geheimagenten spielt. Wird dieser Wunsch jetzt womöglich wahr?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Henry Cavill wollte 2006 James Bond werden

Die Ära von Daniel Craig als James Bond ist mit Keine Zeit zu sterben zu Ende gegangen (auf Amazon ansehen). Seitdem ist unklar, wer den britischen Schauspieler beerben wird und wann es mit der James-Bond-Filmreihe weitergeht.

Anzeige

Fragt man die User im Netz, dann wünschen sich viele bereits seit Jahren einen bestimmten Mann für die Rolle: Ex-Superman und Warhammer-Enthusiast Henry Cavill. Wie passend, dass sich der Brite bereits 2006 auf die Rolle beworben hat.

Vor Kurzem ist nämlich ein Casting-Video im Internet aufgetaucht, das den Schauspieler bei einem Vorsprechen für James Bond 007: Casino Royale zeigt. Die Rolle ging seinerzeit an Craig und das auch aus gutem Grund, denn Cavill wirkt in dem viralen Video nicht gerade überragend. Aber hey, der Mann war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 23 Jahre jung. Überzeugt euch doch am besten selbst von seiner Performance:

In den Kommentaren unter dem Beitrag auf X (ehemals Twitter) sind die User hin- und hergerissen. Manche sind heilfroh, dass Cavill die Rolle nicht bekommen hat. Andere argumentieren, dass er heute bereit dazu wäre, immerhin sei seine Leistung in der Agenten-Komödie Codename U.N.C.L.E. die perfekte Bond-Bewerbung gewesen. Wieder andere sagen, dass Cavill jetzt, mit 41 Jahren, zu alt sei, um James Bond über ein ganzes Jahrzehnt zu spielen.

Anzeige

Henry Cavill arbeitet an Warhammer 40k

Fakt ist: Cavill hat in absehbarer Zeit sowieso mit einem anderen Projekt zu tun. Gemeinsam mit Amazon arbeitet er nämlich an einer filmischen Umsetzung des Warhammer-40k-Universums (Quelle: Deadline). Cavill ist leidenschaftlicher Fan der Marke, wie er regelmäßig in Interviews betont (siehe YouTube).

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.