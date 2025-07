„Villa der Versuchung“ 2025: Teilnehmer, Start und Sendetermine

14 Stars ziehen 2025 in die Villa der Versuchung und müssen stark sein. Alle Infos zu Teilnehmern und Sendezeiten findet ihr hier.

Das steckt hinter der „Villa der Versuchung“

In der von Verona Pooth moderierten Show „Villa der Versuchung“ wird deutlich, wie viel Starallüren tatsächlich in den prominenten Teilnehmer schlummern. Wer schafft es, zwei Wochen auf jeglichen Luxus zu verzichten, um die Gewinnsumme möglichst hoch zu halten?

Denn Luxus hat seinen Preis und wird direkt von der Gesamtsumme abgezogen. So kosten scheinbar alltägliche Dinge wie Chips, Bananen oder Sprudelwasser in der Villa bis zu 100 Euro. Selbst ein Bett ist ein teures Vergnügen und schlägt teilweise mit bis zu 2.000 Euro pro Nacht zu Buche.

Wer also einen extravaganten Lebensstil pflegt, wird dies schnell zu spüren bekommen. Doch wer kann sich am besten zusammenreißen und am Ende den großen Jackpot gewinnen?

„Villa der Versuchung“ im TV und Stream

Der Startschuss für ihre neue Reality-Show fiel am 7. Juli. Jeden Montag wird zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr eine neue Episode auf Sat.1 ausgestrahlt.

Solltet ihr die Show lieber online verfolgen wollen, könnt ihr die aktuelle Folge entweder live im Stream oder später kostenlos auf Joyn ansehen. Die Ausstrahlungstermine sind wie folgt:

Folge 1 : Montag, 7. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (7. Juli 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 7. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (7. Juli 2025 im Stream auf Joyn) Folge 2 : Montag, 14. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (7. Juli 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 14. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (7. Juli 2025 im Stream auf Joyn) Folge 3 : Montag, 21. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (14. Juli 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 21. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (14. Juli 2025 im Stream auf Joyn) Folge 4 : Montag, 28. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (21. Juli 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 28. Juli 2025, im TV bei Sat.1 (21. Juli 2025 im Stream auf Joyn) Folge 5 : Montag, 4. August 2025, im TV bei Sat.1 (28. Juli 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 4. August 2025, im TV bei Sat.1 (28. Juli 2025 im Stream auf Joyn) Folge 6 : Montag, 11. August 2025, im TV bei Sat.1 (4. August 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 11. August 2025, im TV bei Sat.1 (4. August 2025 im Stream auf Joyn) Folge 7 : Montag, 18. August 2025, im TV bei Sat.1 (11. August 2025 im Stream auf Joyn)

: Montag, 18. August 2025, im TV bei Sat.1 (11. August 2025 im Stream auf Joyn) Folge 8: Montag, 25. August 2025, im TV bei Sat.1 (18. August 2025 im Stream auf Joyn)

Das sind die Teilnehmer

In der angeblichen Traumvilla verbringen die folgenden Stars bis zu 14 Tage und wetteifern dabei um den Hauptgewinn von 250.000 Euro.

Brenda Brinkmann („Too Hot to Handle Germany“)

(„Too Hot to Handle Germany“) Betti Ballhaus („Big Brother“)

(„Big Brother“) Gigi Birofio („Dschungelcamp“, „Love Island VIP“)

(„Dschungelcamp“, „Love Island VIP“) Georgina Fleur („Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“, „Dschungelcamp“)

(„Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“, „Dschungelcamp“) Jasmin Herren („Reality Queens“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“)

(„Reality Queens“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“) Jimi Blue Ochsenknecht („Die Wilden Kerle“, „Die Verräter“)

(„Die Wilden Kerle“, „Die Verräter“) Kate Merlan („Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“, „Prominent getrennt“)

(„Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“, „Prominent getrennt“) Kevin Schäfer („Charming Boys“, „Kampf der Realitystars“)

(„Charming Boys“, „Kampf der Realitystars“) Manni Ludolf („Die Ludolfs“, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“)

(„Die Ludolfs“, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“) Patricia Blanco („Big Brother“, „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“)

(„Big Brother“, „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“) Raúl Richter („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“)

(„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“) Ronald Schill („Richter Gnadenlos“, „Promi Big Brother“)

(„Richter Gnadenlos“, „Promi Big Brother“) Sara Kulka (u. a. „Germany’s Next Topmodel“, „Dschungelcamp“)

(u. a. „Germany’s Next Topmodel“, „Dschungelcamp“) Steven Graf Bernadotte von Wisborg („Schickeria Deluxe“)

Wer muss die Villa nach Folge 1 verlassen?

In der Auftaktfolge geht es noch recht gelassen zu: Kein prominenter Teilnehmer muss die Villa verlassen, und alle haben weiterhin die Chance, um den Sieg zu kämpfen.

Der prall gefüllte Jackpot von 189.490 Euro bleibt vorerst unangetastet. Doch wie lange das so bleibt, ist ungewiss. Denn die ersten Verlockungen machen sich bereits bemerkbar.

