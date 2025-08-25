„Villa der Versuchung“ 2025: Wer gewinnt das Finale?

14 Stars ziehen 2025 in die Villa der Versuchung und müssen stark sein. Alle Infos zu Teilnehmern und Sendezeiten findet ihr hier.

Das steckt hinter der „Villa der Versuchung“

In der von Verona Pooth moderierten Show „Villa der Versuchung“ wird deutlich, wie viel Starallüren tatsächlich in den prominenten Teilnehmer schlummern. Wer schafft es, zwei Wochen auf jeglichen Luxus zu verzichten, um die Gewinnsumme möglichst hoch zu halten?

Denn Luxus hat seinen Preis und wird direkt von der Gesamtsumme abgezogen. So kosten scheinbar alltägliche Dinge wie Chips, Bananen oder Sprudelwasser in der Villa bis zu 100 Euro. Selbst ein Bett ist ein teures Vergnügen und schlägt teilweise mit bis zu 2.000 Euro pro Nacht zu Buche.

Wer also einen extravaganten Lebensstil pflegt, wird dies schnell zu spüren bekommen. Doch wer kann sich am besten zusammenreißen und am Ende den großen Jackpot gewinnen?

„Villa der Versuchung“ im TV und Stream

Der Startschuss für ihre neue Reality-Show fiel am 7. Juli. Jeden Montag wird zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr eine neue Episode auf Sat.1 ausgestrahlt.

Solltet ihr die Show lieber online verfolgen wollen, könnt ihr die aktuelle Folge entweder live im Stream oder später kostenlos auf Joyn ansehen. Die Ausstrahlungstermine sind wie folgt:

Folge TV-Ausstrahlung im Stream auf Joyn 1 7. Juli 2025 7. Juli 2025 2 14. Juli 2025 7. Juli 2025 3 21. Juli 2025 14. Juli 2025 4 28. Juli 2025 21. Juli 2025 5 4. August 2025 28. Juli 2025 6 11. August 2025 4. August 2025 7 18. August 2025 11. August 2025 8 25. August 2025 18. August 2025

Das sind die Teilnehmer

In der angeblichen Traumvilla verbringen die folgenden Stars bis zu 14 Tage und wetteifern dabei um den Hauptgewinn von 250.000 Euro.

Brenda Brinkmann („Too Hot to Handle Germany“)

(„Too Hot to Handle Germany“) Betti Ballhaus („Big Brother“)

(„Big Brother“) Gigi Birofio („Dschungelcamp“, „Love Island VIP“)

(„Dschungelcamp“, „Love Island VIP“) Georgina Fleur („Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“, „Dschungelcamp“)

(„Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“, „Dschungelcamp“) Jasmin Herren („Reality Queens“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“)

(„Reality Queens“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“) Jimi Blue Ochsenknecht („Die Wilden Kerle“, „Die Verräter“)

(„Die Wilden Kerle“, „Die Verräter“) Kate Merlan („Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“, „Prominent getrennt“)

(„Das Sommerhaus der Stars“, „Promis unter Palmen“, „Prominent getrennt“) Kevin Schäfer („Charming Boys“, „Kampf der Realitystars“)

(„Charming Boys“, „Kampf der Realitystars“) Manni Ludolf („Die Ludolfs“, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“)

(„Die Ludolfs“, „Sommerhaus der Stars“, „Kampf der Realitystars“) Patricia Blanco („Big Brother“, „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“)

(„Big Brother“, „Dschungelcamp“, „Sommerhaus der Stars“) Raúl Richter („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“)

(„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“) Ronald Schill („Richter Gnadenlos“, „Promi Big Brother“)

(„Richter Gnadenlos“, „Promi Big Brother“) Sara Kulka (u. a. „Germany’s Next Topmodel“, „Dschungelcamp“)

(u. a. „Germany’s Next Topmodel“, „Dschungelcamp“) Steven Graf Bernadotte von Wisborg („Schickeria Deluxe“)

Wer muss die Villa nach Folge 8 verlassen?

In der „Villa der Versuchung“ rückt das große Finale immer näher. Bevor der Hauptgewinn endgültig vergeben werden kann, erwartet die Kandidatinnen und Kandidaten ein spezielles Machtspiel. Jede Person kann gegen eine Gebühr von 200 Euro eine Schale mit dem Namen eines anderen Teilnehmers oder einer Teilnehmers in Sekt füllen. Wem dabei ordentlich eingeschenkt wird, der oder die muss am Ende in einer Exit-Zeremonie antreten. Die feucht-fröhliche Abrechnung bekommen Raúl und Seven zu spüren, denn beide müssen in die Exit-Zeremonie. Dort stehen sie erneut vor Versuchungen: 5.000 Euro im Versuchungszimmer nehmen oder stehen lassen? Raúl fällt der Versuchung zum Opfer, nimmt das Geld und scheidet vor dem Finale aus.

Am nächsten Tag müssen die verbliebenen Kandidat*innen im Spiel „Wer zuerst kommt ... und als zweites“ nochmal ran. Darin entscheidet sich, wer ins große Finale einzieht. Sara und Jasmin erreichen das Ziel als erstes und entscheiden sich dafür, Patricia als dritte Finalistin zu nominieren. Wer von ihnen das Finale gewinnt, entscheiden die ausgeschiedenen Teilnehmer*innen in einer letzten Abstimmung.

SIE gewinnt die „Villa der Versuchung“

Nachdem alle Kandidat*innen ihr Voting abgegeben haben und Raúl die letzte, entscheidende Stimme vergab, steht fest: Jasmin Herren ist die Gewinnerin der ersten Staffel der „Villa der Versuchung“ – sie muss sich jedoch mit einer vergleichsweise mickrigen Gewinnsumme zufrieden geben: Von den 250.000 Euro sind am Ende nur noch 9.199 Euro übrig. Für Brenda ein Grund zum Lachen und auch Kevin zeigt sich entsetzt: „Also für so wenig Geld stehe ich doch morgens nicht auf.“ Nun kann sich Jasmin Herren dennoch über mehr als 9.000 Euro mehr im Portemonnaie freuen.