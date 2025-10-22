Vince Gilligans neue Serie „Pluribus“: Trailer, Story und Starttermin auf Apple TV enthüllt

Vince Gilligan, der kreative Kopf hinter „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“, meldet sich mit einem neuen Serienprojekt zurück: „Pluribus“. Apple TV hat nun den ersten Trailer veröffentlicht. Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Handlung, zum Cast und zum Starttermin.

Release-Datum, Streaming-Plattform und Episodenanzahl von „Pluribus“

„Pluribus“, stilisiert als „Plur1bus“ geschrieben, startet am 7. November 2025 auf Apple TV und wird unter anderem von Sony Pictures Television produziert. Zur Premiere gibt es direkt zwei Folgen, danach erscheinen die Episoden wöchentlich.

Insgesamt soll die erste Staffel von „Pluribus“ neun Folgen haben und am 26. Dezember 2025 das Staffelfinale feiern. Zudem ist die zweite Season bereits beschlossene Sache, denn Apple hat zwei Staffeln in Auftrag gegeben.

Darum geht’s in „Pluribus“

Laut Apple-Beschreibung geht es um „die unglücklichste Person der Welt, die die Welt vor dem Glück retten muss“. Bei der „unglücklichsten“ Person handelt es sich um die Autorin Carol Sturka, die offenbar als einziger Mensch immun gegen einen neuartigen Virus ist. Der Virus macht Menschen dauerhaft zufrieden und optimistisch. Carol soll verhindern, dass die Menschheit daran zugrunde geht.

„Pluribus“ ist auf Apple zwar als Drama gelistet, soll aber genreübergreifend sein und auch Science-Fiction-Elemente haben. Außerdem soll die Serie den skurrilen Unterton und den schwarzen Humor aufweisen, für die Shows von Gilligan bekannt sind.

Welche Schauspieler spielen in „Pluribus“ mit?

Die oben erwähnte Autorin Carol Sturka wird von Rhea Seehorn gespielt, die bereits bei „Better Call Saul“ mit Vince Gilligan zusammengearbeitet hat. In einem Interview mit Deadline sagte Gilligan, dass er eigens für Rhea Seehorn „Pluribus“ kreiert hat. Im selben Interview sagt Seehorn, dass die neue Show zum Nachdenken anregend und gleichzeitig verstörend sei.

Die zwei weiteren Hauptdarsteller sind Karolina Wydra (unter anderem „Sneaky Pete“ und „Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.“) als Zosia und Carlos Manuel Vesga (unter anderem „Die Entführung des Fluges 601“) als Manusos. Zudem treten Miriam Shor und Samba Schutte in Gastrollen auf.