Vodafone knipst das Licht aus: Diese Kabel-TV-Sender sind bald Geschichte

Langsam, aber sicher kommt das deutsche Fernsehen in der Gegenwart an – ab 2025 bringt Anbieter Vodafone eine große Änderung ins Spiel. Einige öffentlich-rechtliche Kanäle werden endlich nur noch in HD ausgestrahlt.

Vodafone mottet SD-Sender ein

Wer seine Filme und Serien heutzutage größtenteils in scharfer 4K-Auflösung bei Netflix, Amazon und Disney+ streamt, reibt sich beim deutschen Fernsehen schnell die Augen: Viele Sender werden noch immer in SD ausgestrahlt.



Bei Vodafone wird sich dies zumindest in Teilen ab 2025 ändern. Ab dem 7. Januar 2025 gibt es viele öffentlich-rechtlichen Sender ausschließlich in ihren HD-Versionen. Mit dabei sind Das Erste sowie die Dritten Programme, also die regionalen Sender BR, HR, NDR, MDR, rbb, SR, SWR und WDRv (Quelle: Vodafone).

Manche Zuschauer müssen bei Umstellung handeln

Die überwältigende Mehrheit der Zuschauer hat mittlerweile ein Fernsehgerät zuhause, das Inhalte ohnehin in HD-Auflösung zeigen kann – viele besitzen schließlich sogar schon ein 4K-fähiges Gerät.



Wer allerdings aktuell noch auf ein älteres Modell ohne HD-Auflösung zurückgreift, muss zum 7. Januar 2025 einen HD-fähigen Receiver über die Scart-Buchse anschließen, um die oben genannten Sender weiterhin zu empfangen. Ab diesem Termin stellt die ARD übrigens auch den Empfang der SD-Sender über Satellit ein.

Tatsächlich dürften aber die wenigsten Zuschauer mit dieser Einschränkung rechnen müssen – laut der Astra-TV-Monitor-Umfrage empfangen 2023 bereits 93 Prozent aller 36 Millionen deutschen TV-Haushalte Fernsehen in HD (Quelle: Astra TV-Monitor).



Dass SD-Inhalte mittlerweile heillos überholt sind, dürfte ebenfalls niemanden mehr überraschen. Eine höhere Auflösung steht allen Programmformen gut zu Gesicht, ob es nun Nachrichten, Reportagen, Serien oder Filme sind.

Fernsehen könnt ihr schon lange nicht mehr nur auf eurem TV-Gerät – wir zeigen euch gute TV-Apps für euer Android-Gerät:

