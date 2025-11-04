Vom Netflix-Schwarm zum „Sexiest Man Alive“: Jonathan Bailey ist People’s Mann des Jahres

Jonathan Bailey ist der „Sexiest Man Alive 2025“. Der Schauspieler, den viele aus der Netflix-Serie „Bridgerton“ kennen, tritt damit in die Fußstapfen von John Krasinski, der 2024 den Titel trug. Doch wer ist Bailey genau und warum ist seine Krönung so wichtig?
Wer ist Jonathan Bailey?
Bailey wurde 1988 in Oxfordshire geboren und ist schon lange kein Unbekannter mehr. Nach Theaterrollen in London gelang ihm mit „Bridgerton“ der internationale Durchbruch. Seine Darstellung des ehrgeizigen, aber verletzlichen Anthony machte ihn zum Fanliebling und jetzt auch offiziell zum „Sexiest Man Alive“.
Aber Bailey hat noch mehr Großprojekte in der Pipeline: In der heiß erwarteten „Wicked“-Verfilmung (Kinostart Teil 1: November 2024, Teil 2: 2025) spielt er an der Seite von Ariana Grande. Außerdem stand er für „Jurassic World: Rebirth“ vor der Kamera, der im Sommer 2025 in die Kinos kam und lieh seine Stimme an G'raha Tia in Final Fantasy XVI: Endwalker.
Der „Sexiest Man Alive“, der Geschichte schreibt
Das People-Magazin lobt Baileys Kombination aus Charme, Humor und Bodenständigkeit und hebt hervor, dass er offen über seine Erfahrungen als schwuler Mann in der Branche spricht. Diese Offenheit, gepaart mit seinem Talent und Charisma, macht ihn für viele zu einem modernen Idol.
Mit dem Titel schreibt Bailey übrigens auch Geschichte: Er ist der erste offen homosexuelle Mann, der zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde. Erst 2024 gründete Bailey die Organisation „The Shameless Fund“, welche sich für eine Welt einsetzt, in der Mitglieder der LGBTQ+-Community frei bewegen können.
Es gibt so viele Menschen, die Großartiges leisten wollen, aber das Gefühl haben, es nicht zu können, und ich weiß, dass der LGBT-Sektor momentan immens bedroht ist. Daher ist es fantastisch, Menschen kennenzulernen, die über das nötige Fachwissen verfügen und Potenziale erkennen, von denen ich nur träumen konnte. (Quelle: People, frei übersetzt von GIGA)
Baileys Ernennung ist mehr als eine Auszeichnung für gutes Aussehen – sie steht auch für ein verändertes Männerbild in Hollywood. Statt harter Actionhelden rücken empathische, vielschichtige Persönlichkeiten in den Fokus. Bailey verkörpert genau das: charmant, humorvoll, talentiert und nahbar.
Mit dieser Wahl setzt People also ein Zeichen für Diversität und neue Attraktivitätsideale. Und ganz ehrlich: Wer ihn in „Bridgerton“ gesehen hat, wundert sich darüber wohl kaum.
Die letzten „Sexiest Man Alive“-Gewinner
Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, in welch prominenter Runde Bailey sich jetzt befindet:
Jahr
Gewinner
Bekannt aus
2025
Jonathan Bailey
Bridgerton, Wicked, Jurassic World: Rebirth
2024
John Krasinski
The Office, A Quiet Place
2023
Patrick Dempsey
2022
Chris Evans
Captain America
2021
Paul Rudd
Ant-Man
2020
Michael B. Jordan
Black Panther, Sinners