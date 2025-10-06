Von Amazon Prime bis Netflix: Nur ein Streamingdienst enttäuscht mich nie

Streamingdienste gibt es inzwischen viele, aber nur ein Anbieter überzeugt mich regelmäßig mit tollen Serien.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Als leidenschaftlicher Serienfan, der auch beruflich mit dem Medium arbeitet, habe ich so ziemlich jeden Streamingdienst abonniert – und alle haben sie ihre Highlights im Programm. Ob nun Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, WOW, Paramount+, Crunchyroll oder MagentaTV. Mein heimlicher Star ist allerdings Apple TV+. So ziemlich jede Serie bei dem Anbieter ist ein Volltreffer.

Apple TV+ ist ein Muss für jeden Serienfan

Es stimmt zwar, dass Apple TV+ im Vergleich zur Konkurrenz wesentlich weniger Auswahl bietet, dafür ist die Qualität der einzelnen Produktionen um ein Vielfaches höher. Das ist mir aktuell wieder bei Sirens aufgefallen. Die Netflix-Produktion macht zwar Spaß, hat aber auch diesen klassischen TV-Look. Und das trotz hochkarätiger Besetzung und toller Leistungen.

Apple-Serien hingegen vermitteln handfestes Kino-Flair. Ich weiß noch, wie ich die Fantasy-Serie See mit Jason Momoa (Ein Minecraft Film) auf Apple TV+ gestartet habe und nicht glauben konnte, wie unfassbar gut diese Produktion aussieht. Hier merkt man direkt, warum jede Folge 15 Millionen US-Dollar gekostet hat. Aber See ist keine Ausnahme-Erscheinung. So ziemlich alle Serien auf dem Streamingdienst sind extrem hochwertig produziert. So erschien im August zum Beispiel die Serie Chief of War, die vor der wunderschönen Kulisse der hawaiianischen Inseln spielt und mich im Trailer schon beeindruckt hat:

Das sind die besten Serien auf Apple TV+

Noch viel wichtiger als die Optik ist aber natürlich der Inhalt und auch hier überzeugt mich Apple TV+ mit seinen Serien jedes Mal aufs Neue. Apple selbst beschreibt seinen Service als Heimat für die fantasievollsten Geschichtenerzähler und ehrlich gesagt trifft das voll ins Schwarze. Als Paradebeispiel nenne ich hier immer die Serie Calls. Die Drama-Serie ist ein audiovisuelles Erlebnis. Der Bildschirm zeigt nämlich nicht die Schauspieler, sondern nur abstrakte Grafiken, die auf fantasievolle Art die Telefongespräche wiedergeben. Klingt seltsam, ist aber extrem gut gemacht.

Calls ist allerdings auch ein Extrem-Beispiel. Trotzdem fällt immer wieder auf, dass es vor allem Apple-Serien sind, die bei Webseiten wie Rotten Tomatoes irre Presse- und User-Wertungen einfahren. Produktionen wie Severance, Slow Horses, Pachinko, Shrinking, Ted Lasso oder The Studio gelten als einige der besten Serien der letzten Jahre und auch frische Neustarts wie Your Friends & Neighbors oder Murderbot gehören momentan zu meinen wöchentlichen Serien-Highlights.

Insofern macht es mich als Serienfan etwas traurig, dass der Service oft so stiefmütterlich behandelt wird. Dabei gibt es Apple TV+ inzwischen sogar als Amazon-Channel. Es ist also nicht einmal notwendig, sich einen neuen Account anzulegen oder ein Apple-Gerät zu besitzen. Ich verstehe, dass einem Apple als Tech-Konzern nicht zusagt, aber wer Serien liebt und gerne schaut, der bekommt hier wirklich einen Knaller nach dem anderen geboten.