Von Bridgerton bis Squid Game: Das sind die 10 beliebtesten Netflix-Serien

Stranger Things - Staffel 1 8 / 11

Stranger Things ist die Netflix-Serie, die das nostalgische Feeling der 80er-Jahre wieder zurückgebracht hat. Der extreme Erfolg hat diverse Nachahmer hervorgebracht, aber keine Produktion kam bisher an das Original heran.

Allein die vierte Staffel erzielte mehr als 140 Millionen Views auf Netflix. Die fünfte und finale Staffel, die im Dezember 2025 startet, könnte diese Zahl sogar noch einmal übertreffen.