Von Call of Duty lernen! So wird Half-Life 3 zum neuen Shooter-König

Arbeitet Valve an Half-Life 3?

In den letzten Tagen kommen im Netz immer mehr Gerüchte rund um Half-Life 3 auf. So gibt Natasha Chandel, ihres Zeichens kanadische Schauspielerin in TV-Producerin, in ihrem Lebenslauf etwa an, dass sie an einem bislang unangekündigten Valve-Spiel mit dem Codenamen Project White Sands mitgearbeitet hat. Hinter dem Namen vermuten einige Fans auf Reddit Half-Life 3 (Quelle: Reddit).



Ein Dataminer untermauert die Geschichte und gibt an, dass in einem der letzten Valve-Updates weitere Hinweise aufgetaucht sind, die bestätigen, dass Valve bereits seit Jahren hinter verschlossener Tür am dritten Teil der Half-Life-Reihe arbeitet, bei dem es sich um einen klassischen Non-VR-Shooter handeln soll (Quelle: Eurogamer).

Der Release von Half-Life 2 liegt inzwischen rund 20 Jahre zurück. Inzwischen hat sich die gesamte Gaming-Branche und vor allem auch das Shooter-Genre stark weiterentwickelt.



Wir haben uns deswegen mal in der Redaktion Gedanken darüber gemacht, wie ein top-modernes Half-Life 3 aussehen könnte und welche Features sich der Shooter von Marktbegleitern wie CoD und Co. auf jeden Fall abschauen muss, um erfolgreich zu sein. An diesen 11 führt kein Weg vorbei: