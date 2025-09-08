Von „Dreamer“ bis „The Logical Song“: Die größten Supertramp-Hits und der Ursprung des Bandnamens

Rick Davies, Gründer, Keyboarder und Stimme von Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Die Band schrieb Musikgeschichte mit Alben wie „Breakfast in America“. Wir blicken zurück auf ihre größten Songs und erklären, wie der Name Supertramp entstand.

Supertramp-Gründungsmitglied Rick Davies ist verstorben

Rick Davies, Gründungsmitglied, Keyboarder, Sänger und Songschreiber von Supertramp, ist am 6. September 2025 im Alter von 81 Jahren gestorben.

Er hatte die Band 1969 in London ins Leben gerufen und blieb bis zuletzt das einzige verbliebene Gründungsmitglied. Gemeinsam mit Roger Hodgson schuf er in den späten 1970er-Jahren einen klaviergetriebenen Rocksound mit Einflüssen aus Pop, Jazz und Progressive Rock. Nach Hodgsons Ausstieg 1983 führte Davies die Band in wechselnden Besetzungen weiter.

2015 machte er öffentlich, dass er an Multiplem Myelom, einer Krebserkrankung des Knochenmarks, leidet und deshalb eine geplante Tournee absagen müsse. Während seiner Behandlung trat er gelegentlich mit seinem Soloprojekt auf. Auf der offiziellen Webseite von Supertramp verabschiedet ihn die Band mit seinen Songzeilen:

„Goodbye stranger it’s been nice. Hope you find your Paradise …“ (Quelle: Supertramp.com

Die größten Hits von Supertramp

Zwischen Mitte der 1970er- und frühen 1980er-Jahren erreichte Supertramp weltweite Erfolge. Viele Songs wurden zu Radio-Klassikern und haben bis heute Kultstatus:

„Dreamer“ (1974)

(1974) „Give a Little Bit“ (1977)

(1977) „The Logical Song“ (1979)

(1979) „Goodbye Stranger“ (1979)

(1979) „Breakfast in America“ (1979)

(1979) „Take the Long Way Home“ (1979)

Wie der Bandname „Supertramp“ entstand

Die Band wurde 1969 von Rick Davies in London gegründet und trat zunächst unter dem Namen „Daddy“ auf. In der Anfangsbesetzung spielten neben Davies auch Roger Hodgson, Richard Palmer und Keith Baker.

Nach einer intensiven Probenphase in einem Landhaus im englischen West Hythe reiste die junge Band für erste Konzerte nach München, wo sie im P.N. Club auftrat. Da ihr Repertoire zu diesem Zeitpunkt noch überschaubar war, standen neben zwei Eigenkompositionen auch Coverversionen auf der Setlist – darunter eine ausgedehnte Interpretation von Bob Dylans „All Along the Watchtower“.

Während eines dieser Auftritte filmte der deutsche Regisseur Haro Senft die Band. Kurz nach diesen München-Shows entschieden sich die Musiker, ihren Namen zu ändern, um eine Verwechslung mit der US-Band Daddy Longlegs zu vermeiden. Die Wahl fiel auf „Supertramp“, inspiriert von William Henry Davies’ Buch „The Autobiography of a Super‑Tramp“ aus dem Jahr 1908, in dem der Autor von seinem Leben als Vagabund berichtet.

Das in München entstandene Filmmaterial veröffentlichte Haro Senft 1970 als rund zehnminütigen Kurzfilm mit dem Titel „Supertramp Portrait 1970“. Er dokumentierte die Band am Übergang von ihrer Phase als „Daddy“ hin zu „Supertramp“ und gilt heute als eine der frühesten filmischen Aufnahmen der Gruppe.

Warum Roger Hodgson die Band verließ

Roger Hodgson, kreative Gegenstimme zu Rick Davies, verließ Supertramp 1983. Zwei Jahre zuvor war er mit seiner Familie in den Norden Kaliforniens gezogen, während der Rest der Band in Los Angeles blieb. Die räumliche Distanz verschärfte die Spannungen, wie Autor Martin Melhuish in „The Supertramp Book“ beschreibt. Während der „… Famous Last Words …“-Tour fasste Hodgson den Entschluss, sich zurückzuziehen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen und eine Solokarriere zu starten.

Bis heute tritt Hodgson erfolgreich als Solokünstler auf und spielt die Klassiker der Band live. Eine komplette Reunion mit Davies kam trotz Fanwünschen nie zustande.

