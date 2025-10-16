Von lustig bis schaurig: Die ultimative Grusel-Filmliste für Halloween

Ihr wollt wissen, welche Horrorfilme euch Halloween versüßen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir stellen euch 15 Filme vor. Von lustig bis verstörend ist alles dabei.
#1 Hocus Pocus (1993)
Der Teenager Max zieht in eine neue Stadt und erweckt aus Versehen drei Hexenschwestern zum Leben. Diese nutzen die Energie von Kindern, um jünger zu werden. Können Max und seine Freunde die drei aufhalten?
Diesen Film könnt ihr zu Beginn des Nachmittags schauen, auch wenn Kinder noch dabei sind. In der gekürzten Fassung ist er für FSK 6, in der ungekürzten für FSK 12 freigegeben. Es ist eine Komödie mit wenigen gruseligen Elementen.
#2 The Addams Family (1991)
Nach 25 Jahren taucht Onkel Fester auf, doch Wednesday erkennt, dass mit ihm irgendetwas nicht stimmt. Handelt es sich etwa um einen Identitätsdiebstahl? Und wenn ja, was ist mit dem echten Fester passiert?
Fans der Serie „Wednesday“ sollten sich auf jeden Fall das Original anschauen. Es ist eine abgedrehte Familiengeschichte mit einer guten Portion schwarzem Humor.
#3 Beetlejuice (1988)
Nachdem das Ehepaar Maitland stirbt, finden sie sich als Geister in ihrem Haus wieder, das von einer neuen Familie bewohnt wird. Als sie es nicht schaffen, die neuen Bewohner zu vertreiben, rufen sie Beetlejuice zu Hilfe.
Jüngere Kinder sollten für diesen Film bereits ins Bett gebracht werden, denn jetzt wird es schon etwas gruseliger.
#4 Der Tod steht ihr gut (1992)
Madeline und Helen sind ewige Rivalinnen. Nachdem Madeline ein Elixier erhält, das ewige Jugend verspricht, nimmt das Chaos seinen Lauf und die beiden müssen schnell erkennen, dass Unsterblichkeit mit hohen Kosten kommt.
Dieser Film ist eine groteske Satire, die eher etwas für ältere Jugendliche und Erwachsene ist.
#5 The Nightmare Before Christmas (1993)
Jack Skellington, der König der Halloween-Stadt, landet bei seiner Suche nach Abwechslung in Christmas Town und möchte Weihnachten übernehmen. Wird ihm das gelingen?
Ihr möchtet eine schaurig-schöne Geschichte sehen, die euch gleichzeitig auch schon auf Weihnachten einstimmt? Dann ist The Nightmare Before Christmas vielleicht genau das Richtige für euch.
#6 Coraline (2009)
Coraline findet eine Tür zu einer Parallelwelt, in der alles perfekt wirkt. Doch der Schein trügt und sie muss feststellen, dass sie sich aus dieser Welt befreien muss. Auch ihre Eltern sind in Gefahr. Kann sie sie retten?
Coraline ist ein Fantasy-Film mit einigen gruseligen Szenen.
#7 Ghostbusters (1984)
Eine Gruppe Parapsychologen gründet die Gruppe „Ghostbusters“ und macht Jagd auf Geister, die die Stadt bedrohen. Als die übernatürlichen Vorfälle drastisch zunehmen, müssen sie ihre Fähigkeiten erst recht unter Beweis stellen.
Der Film ist für Zuschauer ab 12 Jahren freigegeben.
#8 Casper (1995)
Der Geistertherapeut Dr. Harvey zieht mit seiner Tochter in ein altes Herrenhaus. Dort treffen die beiden auf den Geist Casper, der sich lebende Freunde wünscht. Währenddessen wollen seine drei Onkel das Haus verteidigen.
Mit einer Altersfreigabe von 6 Jahren eignet sich die Komödie auch für jüngere Kinder.
#9 The Sixth Sense (1999)
Der Neunjährige Cole behauptet Tote sehen zu können. Auf was für Geheimnisse wird der Kinderpsychologe Dr. Malcolm Crowe wohl stoßen, während er den Jungen behandelt?
„The Sixth Sense“ ist ein Film für die dunklen Stunden, der auf eine ältere Zielgruppe ausgerichtet ist.
#10 Sleepy Hollow (1999)
In Sleepy Hollow gibt es eine Serie von Enthauptungen, die einer Geisterlegende zugeschrieben werden. Nun liegt es an dem Polizisten Ichabod Crane, den Fluch zu brechen.
Spätestens für diesen Film solltet ihr eure Kinder ins Bett schicken, selbst wenn sie schon etwas älter ist.
#11 It (2017)
Eine Gruppe von Außenseitern stellen sich dem Clown Pennywise entgegen, um ihn davon abzuhalten, Kinder zu entführen. Dabei geraten sie selbst ins Visier.
Dieser Klassiker von Stephen King ist in seiner Neuauflage auf jeden Fall ein Must-See für einen schaurigen Abend.
#12 Chucky – Die Mörderpuppe (1988)
Nach einer tödlichen Verletzung überträgt ein Serienmörder seine Seele in eine Puppe, um seine Taten fortzusetzen. Gleichzeitig versucht er, wieder eine menschliche Gestalt anzunehmen.
#13 The Conjuring (2013)
Die Familie Perron zieht in ein abgelegenes Bauernhaus auf Rhode Island. Als sie immer wieder mit übernatürlichen Geschehnissen konfrontiert werden, rufen sie Geisterjäger zur Hilfe und erfahren, dass sie ernsthaft in Gefahr sind.
„The Conjuring“ arbeitet mit vielen Jumpscares und einer düsteren Atmosphäre.
#14 Hereditary (2018)
Nach dem Tod von Anne Graham wird ihre Familie immer wieder mit übernatürlichen Situationen konfrontiert. Auf was für Geheimnisse wird sie stoßen, wenn sie der Familiengeschichte nachspürt?
„Hereditary“ ist ein sehr verstörender Film.
#15 Der Exorzist (1973)
Die Zwölfjährige Regan ist von einem Dämon besessen. In ihrer Verzweiflung ruft die Mutter zwei katholische Priester, die einen Exorzismus vornehmen sollen.
Jetzt sind wir schon am Ende des gruseligen Abends angekommen. Der Exorzist ist ein echter Klassiker, der sehr intensiv und verstörend ist.