Von lustig bis schaurig: Die ultimative Grusel-Filmliste für Halloween

2 / 16

Anzeige

Der Teenager Max zieht in eine neue Stadt und erweckt aus Versehen drei Hexenschwestern zum Leben. Diese nutzen die Energie von Kindern, um jünger zu werden. Können Max und seine Freunde die drei aufhalten?

Diesen Film könnt ihr zu Beginn des Nachmittags schauen, auch wenn Kinder noch dabei sind. In der gekürzten Fassung ist er für FSK 6, in der ungekürzten für FSK 12 freigegeben. Es ist eine Komödie mit wenigen gruseligen Elementen.