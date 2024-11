„Von Netflix hab ich genug“, dachte ich – doch jetzt kommt diese tolle Serie

Die wohl beste Gaming-Serie aller Zeiten ist endlich wieder da. Eigentlich hatte ich Netflix ja abgeschworen, doch die zweite Staffel von Arcane muss ich einfach sehen. Den Trailer könnt ihr euch direkt oben ansehen.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Arcane ist zurück und Netflix lohnt sich wieder

Netflix hat sich für mich vom absoluten Must-have zur Resterampe entwickelt. Ich soll jeden Monat zahlen und bekomme dafür miese Filme und Serien, die schon abgesetzt wurden, bevor ich die erste Folge gesehen habe? Klingt nach keinem guten Deal.

Anzeige

Jetzt muss ich wohl oder übel doch wieder abonnieren. Der Grund ist klar: Die zweite Staffel Arcane ist erschienen. Die fantastische Animations-Serie über die Charaktere aus League of Legends hat mich schon mit ihrer ersten Staffel absolut umgehauen. Die zweite und leider auch letzte Staffel verspricht, daran nahtlos anzuknüpfen.

Die Serie ist ohne zu übertreiben der Hammer – auch für Leute, die mit dem Spiel gar nichts anfangen können. Die Charaktere sind spannend geschrieben, die Story ist fesselnd und die Animations-Qualität sucht ihresgleichen. Zu den Details will ich gar nichts sagen, weil jeder diese Serie ganz frisch erleben sollte.

Anzeige

Immer noch nicht überzeugt, die Serie selbst zu schauen? Auf der Seite Rotten Tomatoes erreichen beide Staffeln eine Kritiker-Wertung von 100 Prozent. Bei den Zuschauern bewerten 96 Prozent die erste Staffel positiv. Bei der zweiten Staffel sind es 97 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).

Arcane: Wann kommen die neuen Folgen auf Netflix?

Die ersten drei Folgen der zweiten Staffel von Arcane sind ab sofort auf Netflix verfügbar. Die Folgen 4-6 erscheinen am 16. November und Folgen 7-9 am 23. November. Netflix verzichtet damit mal wieder darauf, alle Folgen am gleichen Tag zu veröffentlichen, geht aber auch nicht zu einem komplett wöchentlichen Release-Rhythmus über.

Anzeige

Nach dem 23. November muss Netflix wieder um mein Abo kämpfen – und es sieht aktuell nicht gut aus. Am ehesten werde ich wieder für die fünfte Staffel von Stranger Things einschalten, die noch keinen Release-Termin hat.