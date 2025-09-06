Vor 11 Jahren war sie noch unbekannt – heute ist diese Schauspielerin dank Netflix ein Mega-Star

Sie gehört zu den größten Streaming-Stars der Welt – dabei wäre ihre Karriere vor einigen Jahren beinah gescheitert.

Die Mysteryserie Stranger Things machte sie 2016 weltberühmt: Millie Bobby Brown. Zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin gerade einmal 12 Jahre alt. Ihre eigentliche Karriere begann aber bereits einige Jahr zuvor.

Mit Stranger Things hatte sie ihren Durchbruch

Millie Bobby Brown gehört heute zu den bekanntesten Menschen unter 30 Jahren. Dank des unglaublichen Hypes, den die Netflix-Serie Stranger Things auslöste (auf Netflix ansehen), wurde Millie Bonnie Brown Bongiovi, wie sie bürgerlich heißt, zu einem echten Mega-Star. So gehörte sie laut Time Magazine im Jahr 2017 zu den einflussreichsten Teenagern der Welt (Quelle: Time). Und besonders Streaming-Gigant Netflix förderte ihre Karriere in den kommenden Jahren massiv.

So spielte sie die weibliche Hauptrolle in den Enola-Holmes-Filmen, bekämpfte einen Drachen in dem Fantasy-Blockbuster Damsel und führte neben Chris Pratt die Roboter-Revolution in The Eletric State an – einem der teuersten Filme aller Zeiten. Ihr Debüt gab sie allerdings 2013 in der Serie Once Upon a Time in Wonderland. Danach folgten kleinere Rollen in Navy CIS, Modern Family und Grey's Anatomy.

Bevor der große Durchbruch mit Stranger Things kam, geriet ihre Familie aber in finanzielle Schwierigkeiten, weshalb die Karriere von Millie Bobby Brown um ein Haar gescheitert wäre. Die Netflix-Serie war sozusagen ihr letzter Strohhalm (Quelle: Daily Mail).

Heute ist Millie Bobby Brown ein Weltstar

Mittlerweile ist Millie Bobby Brown Multi-Millionärin und hat gleich mehrere heiße Eisen im Feuer. So erscheint Ende 2025 das große Finale von Stranger Things, während sie parallel an Enola Holmes 3 arbeitet.

Daneben befinden sich mit The Thing About Jellyfisch und The Girls I've Been zwei weitere Projekte mit Brown in der Entwicklung. Inzwischen könnte sie aber auch allein von Instagram leben. Auf der Plattform folgen ihr mehr als 64 Millionen Menschen.