Vor 15 Jahren kannte noch niemand ihren Namen – heute ist sie dank Netflix und Marvel weltberühmt

Heute gehört diese Schauspielerin zu den Shootingstars der Neuzeit.

Als sie mit gerade einmal 14 Jahren ihren ersten großen Auftritt in dem Western True Grit hatte, konnte noch keiner ahnen, dass sie heute zu den gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods gehört. Die Rede ist von Hailee Steinfeld. Dank Netflix, Marvel und dem überaus erfolgreichen Horrorfilm Blood & Sinners ist die junge Frau aktuell so gefragt wie noch nie.

Die Karriere von Schauspielerin Hailee Steinfeld

Für Hailee Steinfeld hat sich 2010 mit dem Release von True Grit alles geändert. Der Film war nicht nur ein waschechter Kritikerliebling, sondern gab der Teenagerin auch die Möglichkeit, mit großen Stars wie Jeff Bridges, Matt Damon und Josh Brolin vor der Kamera zu stehen und positiv aufzufallen. Der Lohn war eine Oscar-Nominierung für die beste Nebendarstellerin.

Danach nahm die Karriere der jungen Frau ordentlich Fahrt auf und sie spielte in beliebten Filmen mit, darunter Pitch Perfect 2 und 3, sowie dem Transformers-Spin-off Bumblebee. In den USA ist sie darüber hinaus noch als die englische Stimme von Gwen Stacy aus den beiden Spider-Verse-Filmen bekannt. Generell hat Steinfeld in der Vergangenheit ein gutes Händchen für Animationsprojekte bewiesen. So spricht sie im Original auch Vi in der Netflix-Serie Arcane.

Parallel dazu verkörpert sie im Marvel Cinematic Universe seit 2021 die Bogenschützin Kate Bishop in mehreren Projekten. Gut möglich, dass sie in Zukunft vielleicht auch eine eigene Serie auf Disney+ bekommt. Das ist aber aktuell reine Spekulation.

Diese Filme macht Hailee Steinfeld in Zukunft

Mit ihrer Rolle in Blood & Sinners (OT: Sinners) hat sie 2025 aber für einen regelrechten Hype in den USA gesorgt. Der Horrorfilm mit Michael B Jordan bekam herausragende Kritiken und gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Filmen des Jahres. Das hat auch ihren Instagram-Account geboostet, auf dem ihr mittlerweile fast 21 Millionen Menschen folgen. Dort teilt sie vor allem Aufnahmen aus ihrem Privatleben, Events und bewirbt ihre Filme (Quelle: Instagram).

Insofern verwundert es auch nicht, dass Hailee Steinfeld auch in Zukunft gut beschäftigt ist. So arbeitet sie laut IMDb aktuell an vier weiteren Projekten. Darunter befindet sich die Marvel-Serie Champions, der Horror-Ableger Marvel Zombies, der noch dieses Jahr auf Disney+ startet und der dritte Teil der animierten Spider-Man-Trilogie rund um Miles Morales.