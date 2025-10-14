Vor 17 Jahren war diese junge Frau noch unbekannt – heute wickelt sie die Männerwelt gehörig um den Finger

Ihre Karriere begann in Spanien, aber heute kennt sie die ganze Welt.

Mit 14 besuchte sie die Schauspielschule, mit 16 hatte sie ihr Filmdebüt und mit 27 gelang ihr der internationale Durchbruch: Ana Celia de Armas Caso, besser bekannt als Ana de Armas. Heute ist sie eine der begehrtesten Darstellerinnen in Hollywood, aber ihr Weg zum Superstar war gar nicht so leicht.

Erotischer Horrorfilm macht sie zum Weltstar

Ana de Armas wurde in Havanna geboren, wanderte aber mit 18 Jahren nach Spanien aus, um dort Karriere zu machen. Das gelang ihr auch. So spielte sie in der spanischen Teenie-Serie El internado die Rolle der Carolina Leal Solis. Die Serie lief über drei Jahre und brachte die junge Schauspielerin auch für andere Projekte ins Spiel. So bekam sie die Hauptrolle in dem spanischen Film Sex, Party und Lügen (OT: Mentiras y gordas) – siehe Artikelbild.

In der spanischen Serie El Internado spielte Ana de Armas eine Hauptrolle. (© Globomedia)

Ihren Durchbruch in Hollywood verdankt sie aber Hostel-Regisseur Eli Roth, der sie für den Film Knock Knock mit Superstar Keanu Reeves engagierte. In dem Film spielt Ana de Armas eine junge Psychopathin, die mit einer Freundin einen Ehemann verführt und anschließend terrorisiert. Der Horror-Thriller fiel zwar bei Kritikern durch, machte die attraktive Kubanerin aber schlagartig berühmt. Die erotischen Szenen mit ihr werden heute noch in den sozialen Medien geteilt (siehe YouTube).

Hollywood und Streamer lieben Ana de Armas

Nach ihrem Auftritt in Knock Knock ging ihre Karriere regelrecht durch die Decke. Sie bekam Rollen in großen Produktionen wie War Dogs, Blade Runner 2049, Knives Out und James Bond 007: Keine Zeit zu sterben.

Auch große Streamingdienste wie Netflix oder Apple TV+ engagieren die junge Darstellerin gerne. So schlüpfte sie für Netflix zum Beispiel in die Rolle von Hollywood-Legende Marilyn Monroe, woraufhin sie für den Oscar nominiert wurde. 2025 erschien indessen der Actionfilm From the World of Joh Wick: Ballerina, indem sie nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch mit Keanu Reeves wiedervereint wurde.