Vor 20 Jahren wusste noch niemand, wer sie ist – heute ist sie die Frau an Supermans Seite

Heute hat diese Schauspielerin zwei Golden Globes – vor 20 Jahren war sie dagegen unbekannt.

Heute kennt die Film- und Serienwelt Rachel Brosnahan vor allem für Serien wie House of Cards, The Marvelous Mrs. Maisel oder als Lois Lane in Superman. Die Karriere der jungen Schauspielerin begann allerdings wesentlich früher – und zwar in einem Horrorfilm.

Ein Horrorfilm war ihr Einstieg ins Filmgeschäft

Rachel Brosnahan gehört zu den Shooting-Stars in Hollywood. In den letzten Jahren ging ihre Karriere steil durch die Decke. Das lag vor allem an ihrer Rolle in der von Amazon produzierten Hit-Serie The Marvelous Mrs. Maisel, die zwischen 2017 und 2023 lief und Brosnahan unter anderem zwei Golden Globes und einen Emmy einbrachte.

Ihren ersten Auftritt hatte sie dagegen in dem Horrorfilm The Unborn aus dem Jahr 2009. Zu diesem Zeitpunkt war Borsnahan bereits 19 Jahre alt. Sie ist also kein Kinder- oder Teeniestar, wie viele andere Hollywood-Größen. Danach folgten viele kleine Auftritte in bekannten Serien, wie zum Beispiel CSI: Miami oder Orange is the New Black. Auch in dem Dauerbrenner Grey's Anatomy hatte sie eine Episoden-Rolle – siehe Artikelbild.

Rachel Brosnahan im Juli 2025 bei einem Superman-Event in London. (© Getty Images / Anadolu)

Rachel Brosnahan Karriere nach Superman

Ende 2023 gab Warner Bros. dann bekannt, dass sie in Zukunft die Rolle von Lois Lane im neuen DC-Filmuniversum (kurz DCU) von Regisseur James Gunn übernehmen wird. Damit spielt Brosnahan jetzt die Frau an Supermans Seite im gleichnamigen Comic-Film, der im Juli 2025 veröffentlicht wurde.

Auf Instagram teilt sie mit ihren rund 1,4 Millionen Followern vor allem Aufnahmen aus ihren Filmen, Serien und Model-Shootings. In Zukunft wird sie darüber hinaus in drei weiteren Projekten zu sehen sein. Laut IMDb gehört dazu die Fortsetzung von Aus Mangel an Beweisen (Apple TV+) und eine neue Serie: Lois & Vagra. Trotz des gleichen Namens hat die Serie aber nichts mit DC zu tun.