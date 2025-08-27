Vor 26 Jahren musste er eine Maske tragen, heute seht ihr sein Gesicht überall im Kino

Dieser Schauspieler ist Hollywoods Liebling und nahezu überall zu sehen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Er war in Star Wars, Marvel, Game of Thrones und The Last of Us – die Rede ist natürlich von Pedro Pascal. Der chilenisch-amerikanische Schauspieler ist heute gefühlt überall zu sehen. Vor 26 Jahren war er allerdings noch vollkommen unbekannt. Seinen ersten größeren Auftritt hatte er als Vampir in der Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen.

Anzeige

Die Karriere von Pedro Pascal im Überblick

So ziemlich jeder Film- und Serienfan weiß inzwischen, wer Pedro Pascal ist. Sein Terminkalender ist randvoll und entsprechend oft sieht man den Schauspieler auch auf der großen Leinwand oder bei diversen Streamingdiensten. Alleine 2025 ist Pascal in drei Kinofilmen zu sehen: Eddington, Was ist Liebe wert: Materialists und The Fantastic Four: First Steps. Und nächstes Jahr folgen dann mit The Mandalorian & Grogu, sowie Avengers: Doomsday zwei weitere Blockbuster aus dem Star-Wars- und Marvel-Kosmos.

Seine Anfänge waren dagegen wesentlich bescheidener. In den ersten Jahren war Pascal vor allem als kleine Episoden-Rolle in verschiedenen Serien zu sehen, darunter fällt auch der bereits erwähnte Auftritt in Buffy (Staffel 4 Folge 1). Tatsächlich dauerte es ganze fünf Jahre bis Pascal durch seine Rolle in Game of Thrones auch einem größeren Publikum auffiel. In dem Fantasy-Epos spielt Pascal Prinz Oberyn Martell, der in sieben Folgen einen Auftritt hat.

Pedro Pascal bei einem Auftritt im August 2025. (© Getty Images / David Jon)

Einen echten Karriere-Boost verdankt der Schauspieler aber der Netflix-Serie Narcos, die von 2015 bis 2017 lief und das Leben des Drogenbarons Pablo Escobar behandelt. Danach flatterte ein Angebot nach dem anderen rein. Und spätestens mit seiner Rolle als Din Djarin in der Star-Wars-Serie The Mandalorian wurde Pedro Pascal zum Weltstar und Fan-Liebling.

Anzeige

Nicht alle lieben Schauspieler Pedro Pascal

Heute ist der 50-Jährige einer der populärsten und gefragtesten Schauspieler Hollywoods und ist nahezu überall vertreten – vom millionenschweren Kinofilm bis zum Apple-Werbespot.

Der enorme Ruhm zieht aber auch Schattenseiten nach sich, so wurde Pascal im Sommer 2025 in den sozialen Netzwerken dafür kritisiert, dass er bei seinen öffentlichen Auftritten seinen weiblichen Co-Stars zu nah kommen würde. Offiziell leidet der Schauspieler unter einer Angststörung, was das Verhalten erklärt. Trotzdem gibt es zahlreiche Videos und Tweets, die ihm Übergriffigkeit vorwerfen (Quelle: Independent)