Vor 34 Jahren war dieser Schauspieler noch komplett unbekannt – heute kennt jeder Filmfan seinen Namen

Heute kennt ihn jeder Filmfan, aber 1991 war er noch total unbekannt.

Erinnert ihr euch noch an die Komödie City Slickers – Die Großstadt-Helden mit Billy Crystal? Der Film hat heute Kultstatus, ist aber auch deswegen interessant, weil ein echter Weltstar 1991 seinen ersten Auftritt in dem Streifen hatte – und zwar Jake Gyllenhaal. Er spielt den Filmsohn von Crystal und war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 11 Jahre alt (siehe Artikelbild).

Die Filmkarriere von Jake Gyllenhaal

Heute kennt so ziemlich jeder Filmfan das Gesicht und den Namen Jake Gyllenhaal. Der Schauspieler hat in seiner Karriere den Weltuntergang überstanden (The Day After Tomorrow), im Krieg gedient (Jarhead – Willkommen im Dreck), die Zeit zurückgedreht (Prince of Persia: Der Sand der Zeit) und Marvel-Held Spider-Man bekämpft (Spider-Man: Far From Home). Für das bewegende Drama Brokeback Mountain gab es sogar eine Oscarnominierung.

Seinen großen Durchbruch feierte Jake Gyllenhaal aber erst 10 Jahre nach City Slickers. In dem düsteren Mysteryfilm Donnie Darko. Der Film war zwar kein kommerzieller Erfolg, wurde aber im Laufe der Jahre zum Kultfilm. Gyllenhaal spielt in dem komplexen Film einen psychisch labilen Teenager, der von einem Hasen gesagt bekommt, dass die Welt bald untergehen wird.

Jake Gyllenhaal wäre fast Batman geworden

Fast wäre Gyllenhaal übrigens selbst zum Superheld geworden, denn er hat gleich dreimal die Chance verpasst für Marvel und DC die Titelrolle zu spielen. So war er ursprünglich in der engeren Auswahl, um Spider-Man in der Verfilmung von 2002 darzustellen. Die Rolle ging aber bekanntlich an Tobey Maguire.

2005 sollte er dann Batman werden, in dem Neustart von Christopher Nolan. Auch das hat nicht geklappt. Und wieder ein Jahr später wurde er im Casting für Superman Returns abgelehnt – ironischerweise, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits zu bekannt war und der Regisseur ein neues Gesicht für den Titelhelden haben wollte (Quelle: IGN).