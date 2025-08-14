Vor 34 Jahren war sie Wednesday – heute erkennen sie Fans kaum wieder

Dieser Schauspielerin wurde in den 90er-Jahren zum Kinderstar und ist mehr als 30 Jahre später immer noch super erfolgreich.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Dank Netflix und der dazugehörigen Serie ist Wednesday so beliebt wie noch nie. Dabei hatte die Figur und ihre obskure Familie schon Anfang der 90er-Jahre einen großen Erfolg mit dem Film Addams Family – damals verkörperte die Schauspielerin Christina Ricci Wednesday Addams. Mittlerweile sind aber 34 Jahre vergangen und die Fans fragen sich: Was macht Ricci heute?

Anzeige

Die Karriere von Christina Ricci nach 1991

Die Karriere von Christina Ricci begann bereits im Alter von 10 Jahren. So hatte sie 1990 ihren ersten Auftritt in dem Film „Meerjungfrauen küssen besser“ an der Seite von Sängerin Cher und Stranger-Things-Star Winona Ryder. Ein Jahr später erfolgte dann der Durchbruch als Wednesday als Teil der kultigen Addams Family. Zwei Jahre später bekam der Kino-Hit dann eine Fortsetzung.

In den folgenden zwei Jahrzehnten trat Christina Ricci in verschiedenen Filmen und Serien auf, darunter Kult-Streifen, wie Fear and Loathing in Las Vegas, Tim Burtons Sleepy Hollow oder in dem Oscar prämierten Thriller Monster. Für die Komödie The Opposite of Sex – Das Gegenteil von Sex erhielt Ricci sogar den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin.

Christina Ricci bei einer Veranstaltung im Mai 2025. (© Getty Images / Araya Doheny)

Anzeige

Ricci hat zwei erfolgreiche Serien am Start

Aktuell erlebt ihre Karriere ein zweites Hoch. So spielt sie nicht nur in der Netflix-Serie Wednesday seit 2022 mit – sie hat mit der Thriller-Serie Yellowjackets auch einen weiteren Hit gelandet.

Die Paramount-Serie handelt von einer Gruppe Teenager, die in der eisigen Wildnis abstürzen und dort um ihr Überleben kämpfen. Ricci erhielt für ihre Darstellung in der Serie ihren zweiten Golden Globe.

Und auch in Zukunft können sich Fans der Schauspielerin auf viele neue Projekte mit ihr freuen. So wird unter anderem Yellowjackets eine vierte Staffel erhalten. Außerdem spricht sie in der Amazon-Prime-Serie Batman: Caped Crusader die Figur Catwoman (Quelle: IMDb).