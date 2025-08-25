Vor 50 Jahren war er noch ein Niemand – jetzt verabschiedet sich diese Legende mit „Das Kanu des Manitu“

Ein halbes Jahrhundert war er ein fester Bestandteil des deutschen Kinos.

Mehr als 50 Jahre lang hat er die deutsche Kino- und Fernsehlandschaft bereichert – nun verabschiedet sich der Schauspieler Marco Claudio Cayetano Neven du Mont, besser bekannt als Sky du Mont, mit einem allerletzten Film: Das Kanu des Manitu.

Die Karriere von Sky du Mont im Überblick

Seine berühmteste Rolle dürfte wohl heute der Schurke Santa Maria aus „Der Schuh des Manitu“ von Regisseur Michael Bully Herbig sein – die Karriere von Sky du Mont begann allerdings schon wesentlich früher. So hatte der gebürtige Argentinier bereits Anfang der 70er-Jahre einige Auftritte in Fernsehfilmen, wie dem Vierteiler „Die unfreiwilligen Reisen des Moritz August Benjowski“ (siehe Artikelbild).

So richtig Fahrt nahm seine Karriere aber erst in den 80er-Jahren auf. In diesem Jahrzehnt spielte Sky du Mont unter anderem im Kultfilm „Das Boot“ mit, der auch international viel Anerkennung erhielt und für insgesamt sechs Oscars nominiert war. 1985 erschien dann „Otto – Der Film“, in dem Sky du Mont den Gegenspieler von Otto Waalkes mimte. Die Komödie war lange Zeit die erfolgreichste Produktion der deutschen Filmgeschichte – bis zum Release von „Der Schuh des Manitu“ im Jahr 2001.

Sky du Mont mit seinem Sohn Fayn Neven du Mont bei der Premiere von Das Kanu des Manitu im August 2025. (© Getty Images / Hannes Magerstaedt)

Auch im deutschen Fernsehen konnte sich Sky du Mont fest etablieren und erschien in zahlreichen bekannten Werken, darunter diversen Tatort-Produktionen, Kultserie Derrick, Rosamunde Pilcher und sogar der Sesamstraße.

Sky du Mont hat keine Lust mehr auf Filme

Mit der Fortsetzung Das Kanu des Manitu, der im August 2025 in den deutschen Kinos erschien, beendet Sky du Mont seine Filmkarriere offiziell.

55 Jahre lang im Wohnwagen sitzen, ist einfach genug. Ich will nicht mehr drehen, nicht mehr in der Pampa sitzen und auf ein Dixiklo gehen. Und 15 Stunden darauf warten, bis einer kommt und sagt 'Herr du Mont, jetzt aber schnell, das Licht geht!'. Das ist alles vorbei für mich. (Quelle: Radio Arabella

Dieses Aus bezieht sich aber nur auf seine Auftritte in Filmen. Als Moderator, Sprecher und Autor wird Sky du Mont weiterhin in der Öffentlichkeit auftreten.

