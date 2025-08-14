„Vought Rising“: Stars aus „Bridgerton“ und „The Bear“ ergänzen Cast des „The Boys“-Spin-off

Seit 2019 läuft „The Boys“ erfolgreich auf Amazon Prime und bekam 2023 mit „Gen V“ ein erstes Spin-Off. Nun steht mit „Vought Rising“ ein weiteres Spin-Off an.

Das ist für „Vought Rising“ geplant

Aus dem „The Boys“-Universum wird „Vought Rising“ vor allem zwei Figuren beleuchten. Das ist zum einen Soldier Boy, gespielt von Jensen Ackles. In „The Boys“ ist er ein ehemaliger Superheld, der zum Schurken wurde. Zum anderen wird Stormfront, gespielt von Aya Cash dabei sein. In der Originalserie ist auch sie eine Schurkin, getarnt als Superhelding für Vought International.

Beide Figuren haben eine weit zurückreichende Vergangenheit und sind eng mit den Anfängen des Superhelden-Konzerns Vought International verbunden. Da der neue Spin-Off in den 1950ern spielt, werden die bisherigen Hintergrundgeschichten der Figuren zum Thema.

Die Pläne für „Vought Rising“ stehen noch am Anfang. Aktuell wird an der Serie geschrieben, nachdem sowohl der erste Spin-Off als auch die Originalserie „The Boys“ erfolgreich sind. Dabei steht der Stil bereits fest. Laut Pressemitteilung von Amazon MGM Studios soll die Serie eine „twisted murder mystery“ werden. Voraussichtlich soll das Erscheinungsdatum im Jahr 2027 liegen, wie die Seite comicbookmovie.com berichtet.

Ihr könnt „Vought Rising“ kaum erwarten? Dann bereitet euch jetzt mit „The Boys“ vor:

Diese Schauspieler sind bereits bekannt

Neben Jensen Ackles und Aya Cash hat Amazon mittlerweile weitere Cast-Mitglieder bekannt gegeben. Darunter befinden sich einige Schauspieler, die vielen bereits aus anderen Hit-Serien bekannt sein dürften.

Nach dem internationalen Erfolg der Serie „Bridgerton“ wird Jorden Myrie statt als Lord Stanton demnächst eine Figur im „The Boys“-Universum verkörpern. Auch Ricky Staffieri war bereits Teil einer Erfolgsserie. In „The Bear“ spielte er Theodore Fak, einen Freund der Berzatto-Familie.

Ebenfalls fest stehen die Castmitglieder Nicolo Pasetti, Brian J. Smith, Will Hochman, Elizabeth Posey und Mason Dye. Welche Rollen sie oder Jorden Myrie und Ricky Staffieri spielen werden, ist dagegen noch unbekannt. Allein die Rollen von Jensen Ackles und Aya Cash sind durch ihre Rollen in „The Boys“ klar.