Wacken 2026: Loyalty-Tickets im Vorverkauf ab heute, Termine und Bands – das ist bereits bekannt

Das Wacken-Festival 2025 steht zwar erst noch an, Metal-Heads können sich aber langsam auch schon auf das Event im kommenden Jahr vorbereiten. So wurde die Anmeldung für den Ticket-Vorverkauf 2026 freigeschaltet. Erste Tickets gibt es bereits für ausgewählte Fans ab heute.

Loyalty Tickets im Vorverkauf: Was steckt dahinter?

Tr(e)ue Metal-Heads werden belohnt. Besucher, die in den Vorjahren bereits auf Wacken waren, können ab Samstag, 02.08.2025, 10:00 Uhr, auf ein begrenztes „Loyalty“-Ticket-Kontingent zugreifen. Berechtigte Fans wurden am Freitagnachmittag per E-Mail darüber informiert. So bekommt man ein Loyalty-Ticket:

Fans, die am Freitag über den Zugang zum Loyalty-Vorverkauf informiert wurden, erhalten morgen um 10:00 Uhr eine weitere E-Mail. Darin ist ein Link enthalten, der zum Vorverkauf weiterleitet. Der Link ist 24 Stunden lang gültig. Damit kann man sich maximal 2 Wacken-Tickets für 2026 sichern. Das gilt aber nur, solange der Vorrat reicht. Die exklusiven Tickets sind auf 10.000 Stück limitiert. Bezahlen kann man per Kreditkarte oder PayPal. Der Preis liegt bei 349 Euro (zuzüglich Gebühren). Im Rahmen dieser Aktion kostet das Ticket aber genauso viel wie für Wacken 2025, also 333 Euro. Die Differenz von 16 Euro bekommt man als Cashless-Guthaben für das nächste Jahr gutgeschrieben, um damit Getränke und mehr mit seinem Bändchen zu bezahlen.

Wacken 2026: Jetzt für Ticket-Infos anmelden

Wacken-Fans können sich in die Mailingliste für das WOA 2026 eintragen. Das geht hier. Die Anmeldung garantiert kein Ticket im Vorverkauf. Stattdessen trägt man sich hier für den E-Mail-Verteiler ein, um Informationen „zum Thema Tickets und Bands zu erhalten“. Das heißt, sobald feststeht, wann der Vorverkauf losgeht und möglicherweise sogar die ersten Bands im Line-up verkündet werden, werdet ihr per E-Mail darüber informiert.

Der Veranstalter versichert, dass Daten wie der Name und die E-Mail-Adresse nur verwendet werden, um die entsprechenden Informationen per Mail an euch weiterzuleiten.

Wann ist Wacken 2026?

Offiziell wurde der Termin für Wacken 2026 noch nicht bekanntgegeben. Bei Travelcircus gibt es aber bereits jetzt eine Buchungsseite für das Festival-Paket „mit 4-Tages-Pass“, „5 Übernachtungen im Festivalzelt deiner Wahl“, „Shuttle ab Hamburg“ sowie einen optionalen Parkplatz. Der Pass ist von Donnerstag, 30.07.2026 bis Sonntag, 02.08.2026 gültig, demnach dürfte das Festival vom 26. Juli bis 1. August laufen. Tickets kann man bei Travelcircus aber noch nicht bestellen, es steht dort lediglich der Hinweis „Der Verkauf startet bald“.

In der Loyalty-Aktion wird ebenfalls der Termin verkündet. Dort heißt es:

Vom 29. Juli bis 1. August 2026 wollen wir gemeinsam mit Dir nächstes Jahr die 35. Ausgabe des Wacken Open Airs feiern.

Wer spielt bei Wacken 2026?

Zum Line-Up ist noch nichts bekannt. Die Wunschliste ist traditionell sehr lang. So werden unter anderem Bands wie Manowar, Nightwish. Iron Maiden, Electric Callboy, Sabaton, Kanonenfieber und Limp Bizkit genannt. Allerdings ist bislang alles Wunschdenken und Spekulation (Quelle: Reddit). Die ersten Bands werden vermutlich wie jedes Mal am Festival-Samstagabend verkündet. Vielleicht debütiert auch einer von diesen Acts:

Kein Camping bei Wacken 2026?

Im Netz kursieren Gerüchte, wonach es im kommenden Jahr kein Camping bei Wacken 2026 geben soll, da auf dem Gelände Eigenheime entstehen sollen. Diese Meldung wird unter anderem im offiziellen Wacken-Forum geteilt:

Ja, es stimmt, ab 2026 wird es kein Camping mehr auf dem Wacken Festivalgelände geben. Die Veranstalter planen, den gesamten Zeltplatz für den Bau von Eigenheimen zu nutzen.

Die Meldung geht auf einen Beitrag des Facebook-Accounts „Metal, Beer & Friends by Legion of the Luftbumbe“ zurück.

Dort steht unter anderem auch, dass Wacken 2025 um 2 Tage verschoben wird, da am Festival-Samstag noch eine Ariane-Rakete vom Festival-Gelände starten soll. Spätestens wenn man einen zweiten Beitrag dieser Facebook-Seite sieht, sollte man erkennen, dass es sich um eine Spaß-Seite handelt.