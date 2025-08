Wacken Live-Stream: Übertragungen von heute (Samstag)

Metal-Fans, stark sein, heute ist schon der letzte Tag vom Wacken-Festival 2025. Auch heute könnt ihr wieder zahlreiche Auftritte von Wacken im Live-Stream online verfolgen. Die Übertragungen gibt es kostenlos. Heute geht es ab 11:30 Uhr mit den nächsten Acts weiter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links

Wie schon im Vorjahr wird auch 2025 wieder Magenta-Musik live vom Metal-Festival berichten. Die Übertragung startet heute um 11:30 Uhr mit dem Auftritt von Trollfest. Auf der Streaming-Seite könnt ihr zwischen zwei Streams auswählen und so die Bühnen wechseln.

Das Festival ist zwar ausverkauft, Kurzentschlossene können aber in der Tauschbörse noch spontan Karten für das Wochenende bekommen:

Wacken Live-Stream: Diese Übertragungen gibt es (Zeiten und Bands)

Magenta Musik wird sowohl Konzerte von den beiden Hauptbühnen „Faster und Harder“ als auch von der „Louder“ und von „Bullhead City“ zeigen. Ihr könnt die Übertragungen einfach im Browser-Fenster wechseln. Das ist der Zeitplan für die Live-Stream-Übertragungen:

Samstag, 02.08.2025

11:30 Trollfest (Faster + Harder)

12:00 Callejon (Louder + Bullhead City)

12:45 Warkings (Faster + Harder)

13:00 Majestica

13:45 Destruction (Louder + Bullhead City)

14:00 August Burns Red (Faster + Harder)

14:45 Dool

15:15 Flooor Jansen (Faster + Harder)

15:30 Annisokay (Louder + Bullhead City)

16:30 Crownshift

17:15 Decapitated (Louder + Bullhead City)

18:15 Midnight

19:00 Obituary (Louder + Bullhead City)

19:15 Within Temptation (Faster + Harder)

20:00 Helmet

20:45 D-A-D (Louder + Bullhead City)

22:00 Exhorder

22:30 Promoters Farewell / Announce 2026 (Faster + Harder)

22:30 Die Apokalyptischen Reiter

23:00 Machine Head

00:30 Amenra

00:45 Die Kassierer (Faster + Harder)

01:00 Fit For A King

Was war mit Guns N'Roses?

Am Donnerstagabend traten Guns N'Roses auf. Rekordhafte 3,5 Stunden standen Axl Rose und Co. auf der Bühne stehen. Eine Live-Stream-Übertragung von Guns N'Roses gab es allerdings nicht. Auch als Wiederholung kann man sich den Auftritt nicht ansehen. Auf der offiziellen Facebook-Seite wurde der Auftritt zwar angeteasert, eine Übertragung für Fans außerhalb des Festivals ist aber nicht geplant. Schon 2023 wurden Fans zu Hause enttäuscht, als der Auftritt von Iron Maiden nicht im Stream zu sehen war. Während Guns N'Roses auf der Bühne stehen, wird im Wacken-Live-Stream der Black-Sabbath-Auftritt mit Ozzy Osbourne vom Festival 2017 gezeigt. Bei YouTube gibt es lediglich einie Fan-Aufnahmen:

Neben den Live-Acts wird es ein Rahmenprogramm mit Interviews und Hintergrundinfos rund um das Geschehen auf dem „Holy Ground“ geben. Zeiten und Bands können sich jederzeit ändern. Der Plan ist noch nicht final, möglicherweise kommen also noch Auftritte dazu. Am Samstag um 22:30 Uhr wird es die traditionelle Ansprache der Veranstalter geben, bei der unter anderem auch die ersten Bands für das nächste Jahr bekannt gegeben werden. Im Anschluss an die Live-Übertragung werden Auftritte auch als Wiederholung online gestellt. Aus lizenzrechtlichen Gründen kann es aber sein, dass nicht alle Live-Übertragungen auch später noch einmal abrufbar sein werden. Bereits jetzt könnt ihr unter anderem die Auftritte vom Mittwoch von Saltation Mortis, Deine Cousine, Ozzyfied, Apocalyptica und mehr sehen. Donnerstag gab es unter anderem Ministry, Static-X und Clawfinger zu sehen. Scrollt für alle verfügbaren Videos auf der Stream-Seite nach unten.

Running Order mit allen Zeiten und Bands – auch als PDF-Datei

Die Running-Order ist da. Hier findet ihr den Zeitplan. Die ersten Acts gab es für Frühanreisende bereits am Sonntag, 27. Juli 2025. Eines der größten Highlights steht am Donnerstagabend an. Dort sind auf der „Harder“-Bühne Guns N'Roses gelistet – und das für ganze 3,5 Stunden von 20:30 Uhr bis 00:00 Uhr.

Leider bietet der Festival-Veranstalter keine PDF-Version an. Im offiziellen Forum hat aber der Nutzer „transporthummel“ ein entsprechendes Dokument erstellt. Wer also nicht dauernd auf dem Smartphone nach den Zeiten schauen will, findet die Running-Ordner als PDF hier zum Download.

Neben den Running-Order mit den Zeiten für alle Bands gibt es auch einen Zeitplan mit dem gesamten Programm (bei Wacken ansehen). In der kostenlosen Wacken-App findet man auch alle Termine und kann sich dort zudem seinen eigenen Plan zusammenstellen (hier downloaden).

Wacken 2025 im Live-Stream

Auch 2025 gibt es für daheimgebliebene Metal-Heads wieder die Möglichkeit, verschiedene Acts im Live-Stream zu verfolgen. MagentaTV wird wie in den Vorjahren wieder live vom Festival übertragen. Einschalten könnt ihr kostenlos über magentamusik.de.

Wacken 2025 Line-Up: Diese Bands sind dabei

Termin für Wacken 2025: Das Festival findet vom 30.07. bis zum 02.08.2025 statt.

Guns N'Roses bei Wacken 2025

Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, nach denen Guns N'Roses einer der Headliner bei Wacken 2025 sein könnten. So berichteten die Westfälischen Nachrichten schon vor der offiziellen Bekanntmachung am 9. Dezember, dass G'n'R 2025 für mehrere Auftritte nach Europa kommen werden. Das Wacken-Festival ist dabei nur einer von vielen Live-Terminen (zum Bericht). Neben dem Wacken-Auftritt werden Guns N'Roses 2025 auch in Düsseldorf und München auftreten.

