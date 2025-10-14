Waipu kaufen, Netflix gratis dazu: Dieser Streaming-Deal für 9 Euro ist eine Sensation

Was bekommt man heutzutage noch für 9 Euro? Einen Döner, eine kleine Wasserflasche am Münchner Flughafen – oder gleich einen ganzen Monat Fernsehen inklusive Netflix. Klingt nach einem Preisfehler, ist aber echt: Aktuell gibt es Waipu.tv und Netflix im Doppel-Deal für nur 9 Euro im Monat. So ein Streaming-Angebot sieht man nicht alle Tage.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Waipu Perfect Plus und Netflix für 9 Euro im Monat

Wer beim Streaming sparen will, sollte hier nicht lange zögern. Für 9 Euro im Monat (jetzt bei Waipu ansehen) bekommt ihr Waipu Perfect Plus samt Netflix-Abo – also Fernsehen und Streaming in einem Paket. Runtergebrochen auf den Tag sind das gerade mal rund 30 Cent. Zum Vergleich: Der Rundfunkbeitrag kostet 18,36 Euro im Monat und den zahlt ihr zwangsweise, egal ob ihr überhaupt einschaltet oder nicht.

Angebot bei Waipu ansehen

Im Paket steckt das beste Waipu-Abo: über 300 HD-Sender (inklusive RTL, ProSieben & Co.), mehr als 70 Pay-TV-Kanäle, die große Waiputhek mit über 40.000 Titeln auf Abruf und ein 150 Stunden großer Online-Speicher, falls ihr mal etwas aufnehmen wollt.

Anzeige

Obendrauf gibt es Netflix mit Werbung, inklusive vieler Top-Serien und Filme – von Lizenzhits bis zu Originals wie Squid Game oder Stranger Things. Und da die finale Stranger-Things-Staffel schon bald startet, kommt der Deal wirklich wie gerufen.

Wer keine Werbung sehen möchte, kann natürlich upgraden:

Waipu Perfect Plus + Netflix Standard für 13,74 Euro im Monat

für 13,74 Euro im Monat Waipu Perfect Plus + Netflix Premium für 16,74 Euro im Monat

Monatlich kündbar

Wichtig: Offiziell gilt das Angebot nur für GMX-Nutzer. Laut Kommentaren auf MyDealz funktioniert es aber auch für alle anderen. Der Rabattpreis läuft 12 Monate, danach greift der reguläre Tarif. Kündigen könnt ihr jederzeit monatlich, ihr geht also kein Risiko ein.

Angebot bei Waipu ansehen