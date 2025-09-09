Waipu rasiert die Preise: Fernsehen kostet jetzt nur noch die Hälfte

9 Jahre Waipu: Zum Geburtstag senkt der TV-Streaming-Anbieter die Preise um 50 Prozent. Besonders attraktiv sind die Kombi-Paket aus Waipu.tv und Netflix oder Disney+. Und das Beste: Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden profitieren vom Rabatt.
Waipu senkt Preise um 50 Prozent
Streaming wird immer teurer? Nicht bei Waipu. Der TV-Streaming-Anbieter reduziert zum 9. Geburtstag die Preise und bietet 50 Prozent Rabatt auf seine Pakete. Fernsehen beginnt so schon ab 3,74 Euro im Monat – das sind gerade einmal 12 Cent pro Tag. Die Preise und Leistungen im Überblick:
- Waipu Comfort für 3,74 Euro monatlich
statt 7,49 Euro: Mit 230 TV-Sendern (die meisten in HD), 20.000 Inhalten in der Mediathek und 50 Stunden Aufnahmespeicher
- Waipu Perfect Plus für 7,50 Euro monatlich
statt 14,99 Euro: Über 310 TV-Sender (die meisten in HD), mehr als 70 Pay-TV-Sender, 40.000 Inhalte in der Mediathek und 150 Stunden Aufnahmespeicher
- Waipu.tv 4K Stick für 8 Euro monatlich
statt 15,99 Euroim Jahrespaket. Alle Vorteile aus Perfect Plus + 4K-Streaming-Stick zur Miete
Ebenfalls reduziert sind die Kombi-Pakete von Waipu, die es zusammen mit Netflix oder Disney+ gibt. Die Pakete starten bei 9 Euro monatlich und beinalten Waipu Perfect Plus sowie Netflix oder Disney+ in unterschiedlichen Stufen.
- Waipu Perfect Plus und Netflix (Standard mit Werbung) für 9 Euro monatlich
statt 17,99 Euro
- Waipu Perfect Plus mit Netflix (Standard) für 13,74 Euro monatlich
statt 27,49 Euro
- Waipu Perfect Plus mit Netflix (Premium) für 16,74 Euro monatlich
statt 33,49 Euro
Wer lieber Disney+ möchte, findet ebenfalls attraktive Kombi-Pakete. Die monatlich kündbaren Pakete beginnen bei 10 Euro, die Jahrespakete sind etwas günstiger.
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Standard mit Werbung) im Jahrespaket für 9 Euro monatlich
statt 17,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Standard mit Werbung) für 10 Euro monatlich
statt 19,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Premium) im Jahrespaket für 12 Euro monatlich
statt 23,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Premium) für 13,74 Euro monatlich
statt 27,49 Euro
Rechtzeitig kündigen
Der Rabatt auf die Waipu-Pakete gilt für ein Jahr, danach fallen die regulären Preise an. Achtet deshalb darauf, rechtzeitig zu kündigen – die meisten Tarife lassen sich monatlich beenden. Neu ist laut Waipu, dass auch Bestandskunden von der Aktion profitieren und zum Beispiel in ein höherwertiges Jahrespaket wechseln können.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.