Waipu verlängert geniale TV-Aktion: Wer jetzt nicht zuschlägt, darf hinterher nicht meckern

Geburtstagsgeschenk verpasst? Keine Sorge: Waipu hat die große Rabatt-Aktion zum 9. Jubiläum noch einmal bis zum 5. Oktober verlängert. Heißt für euch: 50 Prozent Rabatt auf viele Abos, Fernsehen gibt schon ab 3,74 Euro im Monat. Die Kombi-Angebote mit Netflix und Disney+ sind sogar noch attraktiver.
Waipu verlängert Geburtstagsaktion und senkt Preise
Waipu feiert seinen 9. Geburtstag und senkt die Preise: Auf viele Pakete gibt es derzeit 50 Prozent Rabatt. Fernsehen ist damit schon ab 3,74 Euro pro Monat möglich – also rund 12 Cent pro Tag. Eigentlich war die Aktion bereits beendet, doch das Unternehmen hat sie einmalig bis zum 5. Oktober verlängert. Wer den Deal nutzen möchte, sollte sich also bald entscheiden. Alle Infos zu den Preisen und Leistungen hier:
- Waipu Comfort für 3,74 Euro monatlich
statt 7,49 Euro: Mit 230 TV-Sendern (die meisten in HD), 20.000 Inhalten in der Mediathek und 50 Stunden Aufnahmespeicher
- Waipu Perfect Plus für 7,50 Euro monatlich
statt 14,99 Euro: Über 310 TV-Sender (die meisten in HD), mehr als 70 Pay-TV-Sender, 40.000 Inhalte in der Mediathek und 150 Stunden Aufnahmespeicher
- Waipu.tv 4K Stick für 8 Euro monatlich
statt 15,99 Euroim Jahrespaket. Alle Vorteile aus Perfect Plus + 4K-Streaming-Stick zur Miete
Ebenfalls reduziert sind die Kombi-Pakete von Waipu, die es zusammen mit Netflix oder Disney+ gibt. Die Pakete starten bei 9 Euro monatlich und beinalten Waipu Perfect Plus sowie Netflix oder Disney+ in unterschiedlichen Stufen.
- Waipu Perfect Plus und Netflix (Standard mit Werbung) für 9 Euro monatlich
statt 17,99 Euro
- Waipu Perfect Plus mit Netflix (Standard) für 13,74 Euro monatlich
statt 27,49 Euro
- Waipu Perfect Plus mit Netflix (Premium) für 16,74 Euro monatlich
statt 33,49 Euro
Wer lieber Disney+ möchte, findet ebenfalls attraktive Kombi-Pakete. Die monatlich kündbaren Pakete beginnen bei 10 Euro, die Jahrespakete sind etwas günstiger.
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Standard mit Werbung) im Jahrespaket für 9 Euro monatlich
statt 17,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Standard mit Werbung) für 10 Euro monatlich
statt 19,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Premium) im Jahrespaket für 12 Euro monatlich
statt 23,99 Euro
- Waipu Perfect Plus und Disney+ (Premium) für 13,74 Euro monatlich
statt 27,49 Euro
Nicht vergessen, rechtzeitig zu kündigen
Mit dem Rabatt bekommt ihr die Waipu-Pakete ein Jahr lang günstiger, erst danach gilt der reguläre Preis. Praktisch: Viele Tarife lassen sich monatlich kündigen, sodass ihr flexibel bleibt. Besonders attraktiv: Selbst Bestandskunden dürfen diesmal zugreifen und auf ein höheres Jahrespaket upgraden.
