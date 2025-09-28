Waipu wertet sein Abo auf: Nutzer dürfen sich über 3 neue Sender freuen

Bei Waipu gibt es ab sofort noch mehr zu sehen.

Das Streaming-Portal Waipu bietet seinen Zuschauern ab sofort mehr Auswahl. Mit seinen neuen Kanälen DEFA TV, Himmlisches Kino und Retro TV bedient der Anbieter jetzt drei spezielle Interessensgebiete.

Waipu fügt neue Sender hinzu

Mit DEFA TV bringt Waipu Produktionen aus der DDR-Zeit zurück. Der neue Kanal sendet sowohl Trickfilme als auch Dokumentationen, Märchen und andere Klassiker-Produktionen der Deutschen Film AG, die 1992 verkauft wurde.

Der Sender Himmlisches Kino überträgt vor allem emotionale Filme, die oft zudem einen religiösen Überbau mitbringen.

Retro TV macht, was der Name vermuten lässt und gräbt etwas tiefer in der Fernsehgeschichte. Mit Filmproduktionen aus den 1950er Jahren und Serienklassikern wie 21 Jump Street können TV-Historiker und -Nostalgiker hier auf einige Perlen stoßen. (Quelle: Waipu)

Waipu: Streaming-Plattform wächst

Seit 2016 gibt es Waipu mittlerweile – die Plattform bietet euch eine riesige Auswahl an Sendern, von denen viele in HD verfügbar sind. Ihr findet auf dem Portal sowohl bekannte Free-TV-Kanäle wie ARD, ZDF PRO7 oder RTL, könnt aber auch Pay-TV-Anbieter dazubuchen.

Zu diesen kostenpflichtigen Extra-Sendern zählen zum Beispiel 13th Street HD, SyFy HD, National Geographic HD und Filmtastic HD.

Insgesamt stehen euch je nach Abo über 310 verschiedene Kanäle zur Auswahl, darunter auch Video-on-Demand- und sogenannte New-TV-Sender, die sich auf bestimmte Sendungen oder Persönlichkeiten wie Ladykracher oder Michael Bully Herbig konzentrieren.

Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Abo-Stufen wählen, die aktuell übrigens im Preis reduziert sind. Waipu Comfort gibt es aktuell für 3,74 Euro statt 7,49 Euro, Waipu Perfect Plus für 7,50 Euro statt 14,99 Euro und Waipu Perfect Plus mit 4K-Streaming-Stick für 8 Euro statt 15,99 Euro im Monat (Angebote bei Waipu ansehen).