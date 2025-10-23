Wann ist der Super Bowl 2026? Termin, Spielort und Act bei der Halbzeit-Show

Wer bereits für das nächste Jahr planen will, stellt sich die Frage, wann der Super Bowl 2026 stattfindet.

Der Termin für den 60. Super Bowl, offiziell „Super Bowl LX“ genannt, ist im kommenden Jahr am 8. Februar 2026. In Deutschland könnt ihr also in der Nacht von Sonntag, den 9. Februar auf Montag, den 10. Februar 2026 einschalten. Der Kick-off erfolgt um 0:30 Uhr

Spielort und Termin für den Super Bowl 2026

Nicht nur das Datum, sondern auch der Spielort für den nächsten Super Bowl steht bereits seit langem fest. 2026 wird im „Levi's Stadium“ in San Francisco gespielt. Das ist das Heimatstadion der San Francisco 49ers. Es ist das zweite Mal, dass der Super Bowl dort stattfindet. Schon der Super Bowl 50 wurde dort ausgetragen. Auch für die Jahre danach stehen die Daten bereits fest:

Super Bowl LX 2026: 8. Februar 2026 im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien

Super Bowl LXI 2027: 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien

Super Bowl LXII 2028: 13. Februar 2028 im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta, Georgia

Wann fängt die NFL-Season 2025/26 an?

2025 steigt die bereits 106. Saison in der National Football League.

Start für die nächste NFL-Season war der 04. September .

. Die „Regular Season“ endet am 4. Januar 2026.

Start der Play-offs am 10. Januar 2026.

Alle Spiele inklusive dem „Super Bowl“ 2026 seht ihr über den „NFL Gamepass“.

In der Spielzeit treten 32 Teams im Rennen um die NFL-Trophäe an.

Darüber hinaus steht fest, dass noch 2025 ein Spiel der NFL-Season in Deutschland ausgetragen wird. Austragungsort wird das Olympiastadion in Berlin sein. Die Tickets sind bereits ausverkauft (bei Ticketmaster ansehen).

Wo läuft die NFL-Season bis zum Super Bowl 2026?

In der „Regular Season“ spielt jedes der 32 Teams 17 Mal. Anschließend finden ab dem 10. Januar die Play-offs statt. Die vier Sieger stoßen zu den Divisional-Round-Games hinzu, die im kommenden Jahr am 17. und 18. Januar stattfinden. Die Teams, die sich hier durchsetzten, treten in den „Conference Championships“ am 25. Januar 2026 an.

Abgeschlossen wird die Saison mit dem Highlight, dem Super Bowl 2026, am 8. Februar im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien. In Deutschland wird es den Super Bowl 2026 bei RTL und über RTL+ im Stream zu sehen geben. RTL hat sich die Übertragungsrechte ab der laufenden Saison gesichert. Zudem ist die Live-Übertragung im „NFL Gamepass“ enthalten.

Neben RTL wird auch DAZN die NFL-Season begleiten.

Halbzeit-Show: Wer ist dabei?

Ähnlich heiß wie das Spiel wird die Halbzeit-Show erwartet. Der Haupt-Act steht bereits fest: So wird Bad Bunny in der Pause auftreten. Ob und welche Special-Guests mit ihm auf die Bühne gehen, steht noch nicht fest. Die Live-Show beginnt nach der ersten Halbzeit des Spiels. Genaue Uhrzeit-Angaben stehen jedoch nicht fest. Zuletzt war Kendrick Lamar bei der Halbzeit-Show zu sehen.

Es wird erwartet, dass Bad Bunny innerhalb des typischen 12-15 Minuten-Fensters für eine Halftime-Show eine kompakte Auswahl seiner größten Hits präsentiert. Zu seinen größten Hits gehören „Dakiti“, „Tití Me Preguntó“ und „Me Porto Bonito“. Die verlinkte Playlist liefert einen Überblick über seine wichtigsten Songs.