Das Jahresende naht. Auch in diesem Jahr wollen wieder Musik-Fans ihren Geschmack mit Freunden und der Welt teilen. Wann kommt Spotify-Wrapped 2025?

Spotify Wrapped 2025: Wann geht es los?

Noch sind es einige Wochen, bis man den musikalischen Rückblick auf das Jahr ansehen kann. Ihr könnt also nochmal die richtigen Tracks in die Playlisten werfen, damit sie für die Rückschau berücksichtigt werden. Ein genaues Datum, wann Wrapped-2025 veröffentlicht wird, gibt Spotify nicht bekannt. Die Aktionsseite ist zwar schon online, dort ist allerdings nur der Titel aktuell („Spotify Wrapped 2025“). Der Link „Jetzt hören“ führt noch auf die Ausgabe vom letzten Jahr. Nach den bisherigen Mustern liegt der wahrscheinlichste Zeitraum für den Start in der ersten Woche im Dezember 2025, mit möglichen Terminen zum Beispiel am 3. oder 4. Dezember

Beachtet, dass der Rückblick nur in der App auf dem Smartphone verfügbar ist. Im Browser am PC werdet ihr auf die App verwiesen.

Spotify-Jahresrückblick 2024 öffnen: Was habt ihr am häufigsten gehört?

Wie Wrapped 2025 aussehen wird, ist noch unbekannt. Auch in diesem Jahr wird der Jahres-Rückblick aber wieder sehr wahrscheinlich als Social-Media-artige Story aufgebaut. Sobald ihr Wrapped öffnet, werdet ihr mit einem eurer Lieblings-Hits des Jahres und den Worten „Die Zeit vergeht schnell“ begrüßt.

An diesen Terminen startete der Spotify-Jahresrückblick in den letzten Jahren:

2017: 6. Dezember

2018: 6. Dezember

2019: 5. Dezember

2020: 2. Dezember

2021: 1. Dezember

2022: 30. November

2023: 29. November

2024: 4. Dezember

Euren individuellen Jahresrückblick findet ihr zum Jahresende nur in der Spotify-App auf Android und iPhone.

Folgt ihr der Grafik in der App, bekommt ihr euren persönlichen Jahresrückblick präsentiert. Dabei handelt es sich auch in diesem Jahr nicht um eine öde Liste, sondern um eine aufwendig animierte Präsentation im Story-Format. Untermalt ist das Ganze mit den Tracks, die euch dieses Jahr begleitet haben. Es werden ausgewählte Lieder mit einer passenden Überschrift vorgestellt. Ihr könnt zudem erfahren, wie viele Minuten ihr insgesamt in diesem Jahr bei Spotify reingehört habt und welches die meistgespielten Lieder in eurem Account waren.

Spotify-Jahresrückblick nur in der App sichtbar

Im Verlauf des Jahresrückblicks könnt ihr die meistgespielten Songs in einer Playlist zu eurer Musik-Bibliothek hinzufügen und nochmal eine musikalische Reise durch das Jahr starten.

So sieht Spotify Wrapped 2024 aus. (© Screenshot GIGA)

Es gab im letzten Jahr zudem einige Spielereien wie eure persönliche „Listening Personality“, im Jahr davor die „Audio Aura“.

Eure verschiedenen Top-5-Listen könnt ihr auch 2025 sicherlich wieder über Facebook, Snapchat, Twitter/X, Instagram und Co. teilen, damit eure Freunde sehen, was eure Lieblings-Tracks, -Alben und -Künstler in diesem Jahr waren. Der Jahresrückblick lässt sich mehrmals in der Spotify-App anschauen. Falls der Banner nach dem Start des Features in diesem Jahr bei euch nach dem Release nicht zu sehen ist, folgt diesem Link zu eurem „Wrapped“-Überblick.

Wenn ihr nicht jedes Mal bis zum Ende des Jahres warten wollt, bis ihr die entsprechende Übersicht eurer Hörgewohnheiten bekommt, zeigen wir euch, wie ihr eure Spotify-Statistiken dauerhaft sehen könnt.