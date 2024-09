Warhammer beweist: Mehr Shooter brauchen dieses geniale Feature

Der Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist endlich raus – ein Spiel, über das ich mich vor allem aus einem Grund freue: den Koop-Modus.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Warhammer ist mein persönlicher Heilsbringer

Über den Shooter Warhammer 40,000: Space Marine 2 kann man sich aus vielen Gründen freuen: Sei es die fette Grafik, die spektakuläre Action oder ganz einfach, weil man das Warhammer-Universum mit seiner reichen Lore liebt.



Falls ihr übrigens wissen wollt, warum unser Kollege Marco Warhammer 40,000: Space Marine 2 liebt, dann findet ihr hier den Test zum Spiel.



Ich hingegen freue mich über das Game, weil ich die Kampagne mit meinem besten Kumpel durchspielen kann. Der Online-Koop-Modus macht es möglich.



Den offiziellen Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Official Trailer

Es gibt zwar regelmäßig tolle Multiplayer-Spiele (Helldivers 2 zum Beispiel), aber handfeste Koop-Games, bei denen ich gemeinsam mit Freunden eine tolle Story erlebe, sind leider eine Seltenheit geworden – ganz besonders, wenn wir kleine Indie-Spiele außen vor lassen und uns eher auf den Blockbuster-Bereich fokussieren.



2024 sind zwar einige große Spiele mit Koop-Kampagne erschienen, aber die waren allesamt enttäuschend: Ubisofts Skull & Bones ist zu Recht abgesoffen, South Park: Snow Day war ein schlechter Witz und über Suicide Squad: Kill the Justice League legen wir besser den Mantel des Schweigens.



Warhammer 40,000: Space Marine 2 wirkt da wie ein Silberstreifen am Horizont.

Anzeige

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PlayStation 5) Eliminiere als legendärer Space Marine Titus in einer spektakulären neuen Kampagne gnadenlose Tyranidenschwärme. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.09.2024 14:42 Uhr

Ein Koop-Modus macht jedes Spiel besser

Ein Spiel direkt zum Release kaufen mache ich nur selten, aber hier steht das Team-Gefühl im Vordergrund. Meiner Erfahrung nach wird jedes Game durch das gemeinsame Erlebnis mit einem Freund oder Freundin besser und wenn Warhammer 40,000: Space Marine 2 grundsätzlich ein tolles Spiel ist, dann wird es durch die Koop-Kampagne zum reinen Wahnsinn.



Zumal der Shooter über die Story hinaus auch noch einen eigenen Koop-Modus bietet, die sogenannten Operationen. Hier kommt dann vermutlich ein ähnliches Spielgefühl wie im Horde-Modus von Gears of War auf oder vielleicht geht dieser Modus auch mehr in die Richtung von Warhammer: Vermintide 2 oder den Klassiker Left 4 Dead.



So oder so, die kommenden Tage wird jetzt schön die Kampagne mit meinem besten Kumpel geballert. Da wird dann gelacht, geschrien und persönliche Gaming-Geschichte geschrieben.



Unser Review zu Space Marine 2 dürft ihr nicht verpassen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.