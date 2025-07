Warum das „Cheers“-Intro mehr als nur Musik ist: Unvergessliche Serien-Intros aus den 80ern & 90ern

Anzeige

Es gibt Intros, die laufen einfach im Hintergrund – und dann gibt es das „Cheers“-Intro. Eine Melodie, die sofort alles andere ausblendet und meinen Freund und mich dazu bringt, innezuhalten, mitzusingen, das Lied zu erweitern und die Lücken mit eigenem Text zu füllen. Mittlerweile ist daraus ein von uns gemeinsam komponierter Song geworden – unser Song.

Es ist aber auch das Versprechen, für eine halbe Stunde Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der jeder willkommen ist und niemand allein bleibt. Früher waren Serienintros oft länger und musikalisch einprägsamer. Vielleicht, weil sie nicht nur die Stimmung der Serie transportieren, sondern auch die Charaktere vorstellen und das Publikum emotional einstimmen.

In einer Zeit ohne Streaming und Skip-Intro-Button waren diese Themes für mich ein festes Ritual. Sie schufen Wiedererkennung und stärkten die Bindung zu den Charakteren. Heute hingegen sind Intros meist kürzer, oft nur ein Titelbild mit wenigen Tönen.

Das hat Vorteile: die Episoden starten schneller, es bleibt mehr Zeit für die eigentliche Geschichte. Andererseits geht damit aber auch ein Stück Serienkultur verloren: das gemeinsame Mitsingen, das Gefühl von Vorfreude und Nostalgie, das ein gutes Intro auslösen kann.

Erinnert euch gemeinsam mit uns an die actiongeladenen Geschichten in „Knight Rider“ und „A-Team“, die aufregenden Abenteuer in „Stargate“ und die teilweise sehr peinlichen Erlebnisse in „Friends“ und „Seinfeld“. Mit den Intros der Serien, lassen sich Erinnerungen am einfachsten wiederbeleben. Also lasst euch fallen und genießt die folgenden Titelmelodien.