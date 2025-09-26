Warum hat Caillou keine Haare? Das steckt dahinter

Caillou aus der gleichnamigen Zeichentrickserie ist für seine Glatze bekannt. Das Merkmal ist einprägsam, aber ungewöhnlich für eine Kinderfigur.

Was ist „Caillou“?

„Caillou“ ist eine Serie für Kinder, die auf den französischen Büchern von Christine L’Heureux basiert und von Hélène Desputeaux gezeichnet wurde. 1997 wurde die Serie erstmals in Frankreich ausgestrahlt, 2003 kam „Caillou“ auch ins deutsche Fernsehen und lief bis 2010.

In der Serie geht es um den kleinen Jungen Caillou, der in einer idealisierten Familie aufwächst. Er erlebt viele Alltagssituationen, die sowohl schön als auch schwierig sein können und bekommt die Welt kindgerecht erklärt.

Caillou – der Junge ohne Haare

Auffällig an der Figur Caillou ist vor allem sein fehlendes Haar. Manche vermuten dahinter den optischen Ausdruck einer Krankheit oder eine andere Erklärung, die in der Geschichte begründet ist. Der eigentliche Grund ist aber ganz einfach:

Am Anfang von „Caillou“ war der kleine Junge noch ein Baby. Da viele Babys keine oder nur kaum Haare haben, wurde auch Caillou ohne dargestellt. Erst als die Geschichte weiterging und Caillou zu einem Kleinkind wurde, begann die Frage nach den Haaren. Um den Wiedererkennungswert nicht zu gefährden, entschieden sich die Serienmacher dafür, die Haare weiterhin wegzulassen.

Auf die Glatze Caillous spielt sogar der Name der Serie (und der Bücher) an. „Caillou“ heißt im Französischen Kiesel oder allgemeiner gefasst Stein. Der Begriff wird auch umgangssprachlich für Glatzkopf verwendet.