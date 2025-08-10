Warum Paul McCartney einem Fünfjährigen einen der größten Beatles-Hits widmete

Mit über 7,5 Millionen verkauften Singles ist „Hey Jude“ nicht nur einer der größten Erfolge der Beatles – sondern auch einer der emotionalsten Songs, den die Band je geschrieben hat. Doch hinter der scheinbar universellen Botschaft steckt eine sehr persönliche Geschichte, die bis heute für Diskussionen sorgt.

Der wahre „Jude“: Julian Lennon – Sohn eines zerbrechenden Beatles

Paul McCartney schrieb den Song 1968 für Julian Lennon, den Sohn von John Lennon und seiner damaligen Ehefrau Cynthia. Die Ehe war zerbrochen, John hatte sich von seiner Familie getrennt und lebte inzwischen mit Yoko Ono zusammen.

Paul besuchte Cynthia und den damals fünfjährigen Julian, um ihnen beizustehen – und fing an, ein Lied zu schreiben. Der ursprüngliche Titel war „Hey Jules“, abgeleitet von Julians Spitznamen. Später änderte McCartney den Namen zu „Hey Jude“, weil der neue Titel musikalisch besser klang und Julian nicht zu direkt erwähnte.

Für Paul war es ein musikalischer Zuspruch für ein Kind, das gerade seinen Vater verlor.

(…) eine Hoffnungsbotschaft an Julian: Komm schon, Mann, deine Eltern lassen sich scheiden, ich weiß, dass du nicht glücklich darüber bist, aber bald geht’s dir wieder gut.

Lennon sah das Lied ganz anders und das sorgt bis heute für Diskussionen

Als Paul McCartney John Lennon und Yoko Ono das Demoband vorspielte, interpretierte Lennon den Song völlig anders – als geheime Botschaft an sich selbst.

It was one of Paul’s masterpieces. I always heard it as a song to me. Yoko’s just come into the picture. Paul is saying, ‘Go ahead, leave me’. He didn’t want to lose his partner. (Quelle: Far Out Magazine

Lennon war überzeugt, dass McCartney damit seine Trauer über ihre wachsende Distanz ausdrückte – auch im Hinblick auf Yoko Onos Einfluss. Diese Interpretation hielt sich hartnäckig unter Fans.

Weitere Theorien: Ist „Hey Jude“ eigentlich ein Lied über Paul selbst?

Neben den Interpretationen über Julian und Lennon gibt es auch andere Spekulationen:

Einige Musikjournalisten vermuten, dass McCartney den Song über seine eigene Beziehung zur Schauspielerin Jane Asher schrieb, die sich in dieser Zeit ebenfalls auflöste.

schrieb, die sich in dieser Zeit ebenfalls auflöste. Die britische Journalistin Judith Simons glaubte sogar, McCartney habe den Song über sie geschrieben – ein Gerücht, das nie bestätigt wurde.

Doch Paul selbst hat in zahlreichen Interviews immer wieder betont, dass es in erster Linie um Julian Lennon ging.

Musikalische Besonderheiten: Ein Lied bricht mit allen Regeln

„Hey Jude“ ist nicht nur emotional aufgeladen, sondern war auch in musikalischer Hinsicht ein Meilenstein. Mit einer Laufzeit von sieben Minuten und elf Sekunden war es zur Zeit seiner Veröffentlichung die längste Single, die je Platz eins der US-Charts erreichte – ein Bruch mit dem damaligen Radioformat, das selten Songs über drei Minuten zuließ.

Auch der Aufbau des Liedes wich von klassischen Songstrukturen ab. Anstelle eines herkömmlichen Refrain-Endes folgt eine über vier Minuten lange Coda, in der das berühmte „Na-na-na“-Motiv immer wieder wiederholt wird. Diese Passage entwickelte sich zu einem der bekanntesten Mitsing-Momente der Musikgeschichte.

Produziert wurde „Hey Jude“ von George Martin, der oft als „fünfter Beatle“ bezeichnet wird. Die Aufnahme entstand im Juli 1968 in den Londoner Trident Studios, wo aufgrund der besseren technischen Ausstattung im Vergleich zu Abbey Road Studio auf 8-Spur-Technik zurückgegriffen wurde – für die damalige Zeit ein technologischer Vorteil. Zudem war „Hey Jude“ die erste Veröffentlichung auf dem neu gegründeten Beatles-Label Apple Records. Damit markierte der Song nicht nur einen künstlerischen, sondern auch einen geschäftlichen Neuanfang für die Band.

Popkultur, Cover-Versionen und große Live-Momente

Auch Jahrzehnte nach seiner Veröffentlichung ist „Hey Jude“ tief in der Popkultur verankert. Der Song wurde von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern neu interpretiert. Selbst Paul McCartney selbst performt das Lied bis heute regelmäßig bei seinen Solokonzerten, bei denen das Publikum oft minutenlang gemeinsam den Refrain singt – ein Ritual, das den Song zu einem kollektiven Erlebnis macht.

„Hey Jude“ war zudem Teil zahlreicher historischer Events. Er wurde bei Gedenkveranstaltungen, Olympia-Eröffnungen und Großkonzerten gespielt und fungierte dort stets als verbindender Moment für Millionen Menschen. Das originale Musikvideo, aufgenommen im Londoner Twickenham-Filmstudio, zeigt McCartney, wie er den Song gemeinsam mit einem Chor aus über 300 Menschen singt.

