Was heißt OmU und OV? Bedeutung der Abkürzung (Kino, Stream & TV)

Wer mit Freunden ins Kino geht, sollte die Abkürzungen OV und OmU kennen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Hier erklären wir, was diese Begriffe bedeuten, die oft bei Filmtiteln im Kino, Fernsehen und bei Streamingdiensten auftauchen.

Was bedeutet die Abkürzung OV?

Wenn ihr die Abkürzung OV hinter einem Film oder einer Serie findet, steht diese für den Begriff „Original Version“, also Originalfassung. Das heißt nicht, dass beispielsweise in Kino B eine Fälschung desselben Films läuft, sondern dass der Film im Originalton – also nicht synchronisiert – gezeigt wird. Die Englischkenntnisse der Deutschen sind in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen und viele Filmliebhaber schauen sich mittlerweile lieber die originale Version eines Films an, anstelle der deutschen Synchronfassung. Aus diesem Grund findet man im Kino und Fernsehen auch immer häufiger Filme, die neben der deutschen Vertonung auch mit der ursprünglichen Tonspur gezeigt werden.

Dabei muss OV nicht zwangsläufig für die englische Fassung des Films stehen, wie häufig fälschlicherweise angenommen wird. Die Mehrzahl der Filme, die hierzulande ins Kino kommt, stammt aus dem englischen Sprachraum. Wenn aber beispielsweise hinter einer französischen oder türkischen Produktion das Kürzel OV steht, bedeutet das, dass der Film auch in der entsprechenden Sprache gezeigt wird und nicht auf Englisch. Ebenso werden die Abkürzungen sehr häufig im Anime-Bereich genutzt, wo die Originalfassung auf Japanisch relativ zeitnah zur Fernsehausstrahlung in Japan im Stream angeboten (Simulcast) und eine deutsche Vertonung später „nachgereicht“ wird.

Auch bei Prime Video kann man viele Filme in OV sehen (© Screenshot GIGA)

Was heißt OmU?

OmU hat eine ganz ähnliche Bedeutung wie OV: Es steht für „Original mit Untertitel“. Hier wird der Film somit ebenfalls mit der originalen Tonspur gezeigt, jedoch zusätzlich auch Untertitel eingeblendet. Diese sind in hierzulande in den meisten Fällen auf Deutsch.

Das muss aber nicht garantiert sein. Manche Kinos zeigen die Filme auch mit den sogenannten Closed Captions (CC), also Untertiteln in derselben Sprache des Films, damit man zum besseren Sprachverständnis mitlesen kann. Bei englischsprachigen Filmen wird hier teilweise auch mit den Abkürzungen OmU (eng), OmengU oder OmeU, also „Original mit englischen Untertiteln“, hingewiesen.

Wenn die Sprache der Untertitel nicht explizit angegeben ist und ihr zwingend deutsche Untertitel benötigt, solltet ihr vorher bei dem jeweiligen Kino nachfragen.

Untertitel können beim Verständnis fremder Sprachen helfen (© Screenshot GIGA)

Abkürzungen für Synchronfassungen und Untertitel in der Übersicht

Abkürzung Bedeutung OV Original Version OmU Original mit Untertiteln OmeU / OmengU Original mit englischen Untertiteln OmdU / OmdtU Original mit deutschen Untertiteln UT Untertitel DF Deutsche Fassung CC Closed Captions AD Untertitel mit Audiodeskription (visuelle Elemente für Sehbehinderte beschrieben) SDH / (HOH) Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing (Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige) Dub / Dubbed Synchronisiert Sub / Subbed Untertitelt

