Was wurde aus den Goonies? So anders sehen die Darsteller heute aus

Was wurde aus Mikey, Data, Mouth und Chunk? In dieser Bilderstrecke zeigen wir euch die Goonies-Schauspieler und was sie heute machen.
Wer liebt diesen Film nicht: Die Goonies. Der Kultfilm von 1985 wird auch 40 Jahre nach seinem Release immer wieder rausgeholt und diskutiert. Aber was ist eigentlich aus den Kindern geworden, die einst losgezogen sind, um den legendären Schatz vom Einäugigen Willie zu finden?
Sean Astin
Sean Astin hat in dem Kultfilm Die Goonies Michael „Mikey“ Walsh gespielt. Filmfans kennen den Schauspieler aber vor allem als Samweis Gamdschie aus der Der-Herr-der-Ringe-Trilogie.
Heute ist Astin immer noch aktiv im Filmgeschäft tätig und dreht pro Jahr mehrere Filme. Darunter befinden sich zwar keine großen Blockbuster mehr, aber er hat trotzdem gut zu tun. Und auch auf seinem Instagram-Account postet der Schauspieler immer mal wieder Beiträge aus seinem Leben.
Ke Huy Quan
Ke Huy Quan spielte den jungen Richard „Data“ Wang. Nach dem Erfolg von Die Goonies gelang es Quan aber nicht so richtig Fuß zu fassen in der Filmbranche, weshalb er zwischen 2002 und 2021 ganz mit der Schauspielerei aufhörte.
Erst der überraschende Erfolg von Everything Everywhere All at Once brachte Quan wieder ins Spiel und seitdem ist er in vielen großen Hollywood-Produktionen vertreten, darunter Kung Fu Panda 4 oder der Marvel-Serie Loki. In Zukunft wird Quan auch als Stimme im kommenden Disney-Film Zoomania 2 zu hören sein. Auch Quan teilt über Instagram regelmäßig sein Leben mit den Fans.
Corey Feldman
Corey Feldman kennen Goonie-Fans als Clark „Mouth“ Devereaux. Als Schauspieler hatte Feldman vor allem in den 80er- und 90er-Jahren seine größten Erfolge. Als junger Erwachsener hatte Feldman dagegen mit Drogen-Problemen zu kämpfen, die seiner Karriere schadeten. Er ist zwar nach wie vor im Filmgeschäft tätig, aber die Projekte laufen bis auf wenige Ausnahmen unter dem Radar bei den meisten Filmfans.
Feldman erregte vor allem zwischen 2011 und 2020 die Aufmerksamkeit der Presse, weil er angab, als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch in der Unterhaltungsbranche geworden zu sein (Quelle: ABC News).
Jeff Cohen
Jeff Cohen wurde als Kinderstar weltbekannt und tatsächlich ist seine berühmteste Rolle auch die von Lawrence „Chunk“ Cohen aus Die Goonies. Danach war Cohen nur noch einige Jahre im Filmgeschäft tätig, bevor er sich endgültig entschied, Hollywood hinter sich zu lassen und Jurist zu werden.
Heute betreibt er eine Anwaltspraxis in Beverly Hills und kümmert sich dort vor allem um Klienten aus der Unterhaltungsbranche. Seinen letzten Auftritt hatte Cohen bereits 1991 in dem Fernsehfilm Perfect Harmony (Quelle: IMDb).