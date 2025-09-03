Wednesday: Finale von Staffel 2 ab sofort im Stream (+Episodenliste)

Die surreale Coming-of-Age-Serie „Wednesday“ zeigt das bizarre Schulleben der gleichnamigen Addams-Tochter. Ab heute sind auch die finalen 4 Folgen von Staffel 2 erhältlich.
Teil 2 von „Wednesday“ Staffel 2 im Stream
Seit dem 6. August 2025 ist Teil 1 von „Wednesday“ Staffel 2 auf Netflix verfügbar. Ab sofort ist auch Teil 2 und somit die finalen 4 Folgen der zweiten Staffel verfügbar. Nun beginnt also erneut, das Warten auf die nächste Staffel.
Trailer zum Finale von Staffel 2
Vorsicht, der Trailer zu Teil 2 enthält einige Spoiler!
Episodenliste
Folge
Deutscher Titel
Originaltitel
Premiere
Staffel 1
1 (1)
Mittwochskind trägt großes Leid
Wednesday's Child is full of Woe
23.11.22
2 (2)
Trautes Heim, Leid allein
Woe Is the Loneliest Number
23.11.22
3 (3)
Freund und Leid liegen nah beieinander
Friend or Woe
23.11.22
4 (4)
Bei Leid und Trank
Woe What a Night
23.11.22
5 (5)
Wer Leid sät ...
You Reap What You Woe
23.11.22
6 (6)
Leid pro quo
Quid Pro Woe
23.11.22
7 (7)
Kommt Leid, kommt Rat
If You Don't Woe Me by Now
23.11.22
8 (8)
Ein Leid kommt selten allein
A Murder of Woes
23.11.22
Staffel 2
1 (9)
Neue Tag, neues Leid
Here We Woe Again
6.8.2025
2 (10)
Besser das Leid, das man kennt
If These Woes Could Talk
6.8.2025
3 (11)
Ruf des Leids
The Great Outwoes
6.8.2025
4 (12)
Wenn diese Wände ihr Leid beklagen könnten
The Devil You Woe
6.8.2025
5 (13)
Leidiges Katz- und Mausspiel
Hide and Woe Seek
3.9.2025
6 (14)
Kenne deine Leiden
Woe Thyself
3.9.2025
7 (15)
Das leidige Geld
This Means Woe
3.9.2025
8 (16)
Das Leid hat begonnen
A Woe In The Dark
3.9.2025
Wednesday im Stream (Deutsch)
Wednesday ist eine Netflix-Original-Serie und war zeitweise exklusiv bei dem Streamingdienst verfügbar. Aufgrund der Lizenzinhaber gibt es die erste Staffel mittlerweile aber auch bei anderen Anbietern zum digitalen Kauf.
Hier seht ihr Wednesday Staffel 1 & 2 im Abo:
Wednesday bei Netflix anschauen
Hier könnt ihr Wednesday Staffel 1 digital kaufen:
DVD- und Blu-ray-Release
Insgesamt bringt Netflix seine Serien und Filme nur selten in physischer Form auf den Markt. Meist erscheinen die Serien nur in Form von Sammlereditionen auf dem amerikanischen Markt und häufig auch nicht in Europa, geschweige denn Deutschland, wie beispielsweise auch bei „Stranger Things“ (bei Amazon anschauen).
Bei „Wednesday“ scheint Lizenzinhaber MGM aber andere Pläne zu haben. So ist die erste Staffel seit Anfang Mai 2024 nun auch hierzulande auf Blu-ray und DVD erhältlich (bei Amazon anschauen).
Wednesday im Fernsehen?
Eine Ausstrahlung von „Wednesday“ im deutschen Fernsehen ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht geplant. Die exklusiven Serien des Streamingdienst schaffen es nur selten ins reguläre Programm von deutschen TV-Sendern.
Da die Rechte wie bei beispielsweise „Orange is the new Black“, „BoJack Horseman“ oder „Dark“ nicht nur bei Netflix liegen, ist es aber nicht unmöglich.
Lady Gaga tritt dem Cast von Staffel 2 bei
Wie die Kollegen von Deadline berichten, wird die US-amerikanische Sängerin Lady Gaga ihren schauspielerischen Ambitionen nach der Rolle als Harley Quinn in „Joker: Folie à Deux“ weiter nachgehen. So soll sie in der zweiten Staffel von „Wednesday“ eine Rolle übernehmen. Wie groß diese sein wird oder welchen Charakter sie verkörpern darf, ist bisher aber noch nicht bekannt. (Quelle: Deadline)